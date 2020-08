Na knižní pulty se právě dostal humorný román o excentrické rodině anglických aristokratů, jejich rozpadajícím se sídle a záchraně rodové cti od Hannah Rothschildové, britské spisovatelky, publicistky, filmařky, byznysmenky, filantropky. Možnost vyhrát její knihu Zřícenina na krku a jiné katastrofy vám nabízíme v naší nové soutěži.

„Praštěná nátura příběhu a všechna klišé a chytrý způsob, jakým jsou použita, z toho dělají skrznaskrz příjemné čtivo – tedy, abychom se drželi správné terminologie, věru skvostný zážitek. A témata, jichž se tato satira dotýká, jsou neméně fascinující.“ – Irish Times

Soutěž končí 2. září 2020.

Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Metafora / Nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Kdo nikdy nesnil o životě na zámku… bez střechy, ústředního topení a s břečťanem místo nábytku? Rozlehlý cornwallský zámek Trelawney se všemi svými věžemi, okrasnými hláskami, pokojem pro každý den v roce, šesti kilometry chodeb a 500 tisíci akry půdy dlouho představoval okázalou a nepřehlédnutelnou vizitku svých majitelů. O 700 let, 24 finančně negramotných hrabat, 2 světové války a 1 finanční krizi později je rodina Trelawneyů úplně švorc a velkolepé sídlo jim padá na hlavu. Přesto následníci rodu – hrabě Kitto, jeho manželka Jane, jejich tři rozmazlené děti, pes, Kittovi staří rodiče a teta Tuffy, etymoložka studující blechy – žijí dál na chátrajícím zámku, kde je víc místností se zdmi porostlými břečťanem než těch, kam nezatéká, a dělají jakoby nic. Když do zámku dorazí dopis oznamující příjezd Ayeshy – dcery krásné Anastazie, dávné přítelkyně Jane, spustí se lavina událostí, která převrátí celé sídlo i život jeho obyvatel naruby. Rozhádaná rodina se musí spojit a přijmout zpět také Kittovu odloučenou sestru Blaze, aby zachránili sídlo i čest rodiny. Jane a Blaze rychle zjišťují, že dům sám je jen velmi malou součástí toho, co doopravdy drží jejich rodinu pohromadě.

Vydal Nakladatelský dům Grada pod značkou Metafora.

