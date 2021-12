Bez roucha je návratem ke klasickým šíleným konverzačním komediím, jaké kdysi hráli třeba na Fidlovačce (V korzetu pro tetu, Klíčovou dírkou…)

Helena Dvořáková, Ondřej Rychlý, Jan Vondráček, Klára Sedláčková-Oltová. Foto: Divadlo v Dlouhé

Takové ty bláznivé hry, plné záměn, zmatků a scény se spoustou dveří. To vše tu je, však také se autor téhle frašky nechal inspirovat u svých slavných kolegů. Ale došlo mu, že největší sranda může být i ve chvíli, kdy se hra teprve tvoří a chystá. Kdy se režisér snaží vecpat do svých postav umění a rve si přitom vlasy. Představení typu „divadlo na divadle“ má obecenstvo rádo, a slaví úspěch i tady.

Divadelní společnost chystá bláznivou hru Sardinky, sardinky. Režisér už se vidí jinde, ale musí tuhle šílenost dotáhnout do konce. Bohužel mu v tom brání jeho vlastní herci. Frajírek Garry neumí text. Pomalejší Freddie má připomínky ke scénám, které už jsou připravené a nazkoušené. A všichni musí staříka Selsdona držet dál od veškerého alkoholu, aby dokázal vůbec vylézt na jeviště. Generální zkouška je jedno velké fiasko. Ale co, je to přece fraška, diváci možná ani nepoznají, že je něco špatně…

Sledovat tuhle bláznivou taškařici je požitek. Při všem tom zmatku málokomu opravdu dochází, jak skutečně náročné je takovou zdánlivou banalitu hrát – všechno musí sedět, aby vtipy fungovaly, načasování scén, vybíhání a sbíhání schodů, kdo je v jakých dveřích, sledovat narážky ostatních. Tohle všechno vám dojde v druhém dějství, kdy sledujeme x-tou reprízu Sardinek, ale z druhé strany, ze zákulisí. Absurdní text a nevalné herecké výkony tady ještě doráží osobní dramata herců, kteří si dělají naschvály a do složité kompozice házejí vidle. Hra se totálně hroutí – ale odpolední publikum je přesto nadšené. Asi jako my. (Třeba měli taky nějaký lockdown a teď jsou rádi, že se vůbec něco hraje…)

Divadlo v Dlouhé

Premiéra: 9. září 2020

Překlad: Jaroslav Kořán. Dramaturgie: Štěpán Otčenášek. Scéna: David Marek. Kostýmy: Hana Fischerová. Hudba: Jan Vondráček. Pohybová spolupráce: Martin Pacek. Úprava a režie: Hana Burešová.

Helena Dvořáková, Klára Sedláčková-Oltová, Eva Hacurová / Marie Poulová, Štěpánka Fingerhutová, Marek Němec, Ondřej Rychlý, Jan Vondráček, Jiří Wohanka, Miroslav Zavičár, Daniel Deutscha / Mikuláš Krutský…