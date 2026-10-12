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Polsko a jeho krásy: Od Koperníkovy Toruně přes pravěkou osadu až ke hrobu svatého Vojtěcha
Po přírodních krásách polského pobřeží nás tentokrát čeká cesta za historií. Slavný astronom Mikuláš Kopernik, pravěká osada a český světec Vojtěch. Podíváme se na historickou Toruň, archeologický skanzen Biskupin a Hnězdno, které bylo centrem někdejší polské země a má zajímavé spojení i s českými dějinami.
Toruň (Toruń)
Dalším historickým skvostem, který je zařazený na seznam UNESCO, je město Toruň. To patří k nejstarším městům v Polsku, leží na řece Visle, takže mohlo čile obchodovat a v průběhu historie se o něj tahaly různé vlivy. Patřilo k nejbohatším a za války se mu vyhnulo bombardování, takže historický střed zůstal celkem původní. Staré město obíhají krásné hradby – projdete jednou z bran na nábřeží a vidíte kostel, který je vám nějak povědomý. Obrovská gotická cihlová katedrála sv. Jana s hodinami na věži jako by byla dvojčetem Mariánského kostela v Gdaňsku. Toruňský kostel se však liší hlavně tím, že v něm byl pokřtěn Mikuláš Koperník. Ten má sochy různě po Polsku podle toho, kde žil a pracoval, ale v Toruni se narodil – a tak tu má nejen sochu na náměstí, ale i rodný dům a v něm vlastní muzeum.
Toruň je také specifická a nespletete se ji s jiným městem hlavně díky perníku. Toruňský perník je regionální značka asi jako hořické trubičky, krámky s perníčky najdete na každém rohu. Nevím, čím se liší od našeho pardubického, ale patří k oblíbeným suvenýrům a toruňští to moc dobře vědí…
K dalším atrakcím patří historický pranýř na náměstí – v podobě železného oslíka v životní velikosti, který má však na hřbetu ostrou hranu. Sedět na něm dlouhé hodiny tehdy nebylo zrovna příjemné, teď se však u něj musí všichni vyfotit. Dobře fotogenická je i kašna lemovaná žábami – k té se váže jakási legenda o pištci, který podobně jako krysař z Hamelnu zbavil město epidemie ropuch… Na hlavní nákupní třídě najdete nejen spoustu perníků, kaváren a suvenýrů, ale taky sympatické knihkupectví s názvem Hobbit, a taky pobočku Biedronky (Berušky). Což je něco jako polský Lidl. Obvykle má velkou halu někde stranou, ale tahle pobočka, vmáčknutá ve dvou patrech do úzkého nenápadného domu, pravidelně zachraňuje turisty, co potřebují doplnit proviant (na samoobslužné pokladny si však troufnou jen místní…).
Skanzen Biskupin
Aby té historie nebylo málo, cesta nás zavedla do skanzenu, kde je letopočet trochu jinde než „jen“ gotika. Skanzen Biskupin jsou takové „Polské Pompeje“. V roce 1933 archeologové objevili zatopené osady a vesnice, jejich datace jde do 8. století př. n. l. Voda a bahno uchovaly spousty materiálu, takže dnes je obnovený areál skvělou ukázkou lužické kultury a prvního osídlení. Můžete si projít zrekonstruovanou osadu, obehnanou hradbou, a cítit se znovu jako v době železné. Dojem ještě podtrhují místní řemeslníci, převlečení v dobových kostýmech, kteří předvádějí ukázky tehdejších řemesel – jeden člověk opracovával pazourky, někdo jiný zas ukazoval, jak se z kravích rohů dělaly hudební nástroje. V některých chýších byly ukázky tehdejší keramiky, v jiné jste si mohli vyrazit svou první minci (nebo si koupit mušličky, kterými se platilo dřív). Součástí areálu je i výběh s tarpany, prastarým plemenem divokých koní.
Hnězdno (Gniezno)
Hnězdno bývalo hlavním městem Polska, dnes je to ospalé městečko, spjaté s církevním životem. Je známé především díky své katedrále Nanebevzetí Panny Marie, kde byli korunováni první polští králové. České turisty však může zajímat, že katedrála je vlastně zasvěcena svatému Vojtěchovi – jsou tu uloženy jeho ostatky. Český kněz Vojtěch vyrazil z Hnězdna šířit křesťanství mezi pohany, ti ho však zabili – někdy v roce 997. Nádherný relikviář – stříbrný katafalk pod zlaceným baldachýnem – dokládá, jakou váhu tu sv. Vojtěch má. Snad ještě vzácnější jsou v katedrále románské dveře, na kterých je v několika panelech zobrazen Vojtěchův život a smrt. Tyto dveře jsou však k vidění jen někdy.
Katedrála sama je opět červeně cihlová, tyčí se na kopci do výšky 64 metrů a zezadu jsou k ní přilepené různé barokní bílé kapličky. Díky tomu si ji snad nespleteme s jinou… Za kostelem je náměstí, kolem dokola obklopené zahrádkami restaurací. K odpočinku ideální.
Příště už nás čeká poslední díl cestopisu, ve kterém se trochu projdeme po Poznani.
1. díl Polsko a jeho krásy: Černá Madona, Syrenka a město Varšava, které vstalo z trosek
2. díl Polsko a jeho krásy: Od letní pohody na Mazurech k temnému Vlčímu doupěti
3. díl Polsko a jeho krásy: Od slavné bitvy u Grunwaldu po obří hrad Malbork plný rytířských příběhů
4. díl Polsko a jeho krásy – Gdaňsk a Gdyně: Za krásnými plachetnicemi, jantarem a historií
5. díl Polsko a jeho krásy: Polská Sahara u Baltu a procházka po molu v Sopotech