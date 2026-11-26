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Vánoční Tradinář od Dušiček po Hromnice: Inspirace pro klidnější advent a Vánoce plné krásných okamžiků
Vánoce jsou bezesporu nejmagičtějšími svátky. Stále častěji se ozývají hlasy ke zpomalení. Když si chcete užít toto období skutečně naplno, můžete se nechat inspirovat knihou Martiny Boledovičové a Martiny Viktorie Kopecké Vánoční Tradinář od Dušiček po Hromnice, kterou letos Smart Press vydal ve druhém vydání.
Kniha je rozdělena do sedmi hlavních kapitol: Listopad, Advent a příprava na Vánoce, Cukroví, Slunovrat a Vánoce, Štědrý den, Vánoční svátky, Přelom roku a nový začátek.
Druhé vydání prošlo, kromě jiného, i recenzováním, připomínkováním a opravami etnografa Jiřího Mačudy a díky tomu je kniha bohatší třeba i o zajímavé souvislosti. Dozvíte se třeba, že: „Dříve se čas nepočítal na dny, ale na noci.“ Proto je řeč o Štědrém večeru.
Advent a Vánoce bez zbytečného shonu
Pokud se snažíte o to, abyste se umírnili v komerčním vnímání tohoto období a pokračovali v tradičním duchu, tedy v úklidu domácnosti, zklidnění a propojení, je Vánoční Tradinář skvělou příležitostí, jak tomu jít naproti. Nabízí trochu jiný neuspěchaný pohled, kdy se můžete inspirovat tradicemi našich předků, vlídným slovem, poutavým vyprávěním.
Pro ty, kteří si rádi přečtou právě vlídná slova Martiny Viktorie Kopecké, napsala farářka Církve československé husitské texty s křesťanským výkladem adventního období. Aby v knize byly dobře poznat, jsou vždy v rámečku s barevným pozadím. V tomto Tradináři se ale dozvíte i o zvycích Germánů, Slovanů či Keltů a třeba i o tom, jak vypadal Štědrý večer ve středověku.
Své místo v titulu mají také věštby, které jsou s obdobím adventu a Vánoc úzce spojené. Můžete si tak vyzkoušet několik rituálů, které prováděli naši předkové. Zjistíte i, co patří na sváteční stůl tradičně a jak někdejší obvyklé pokrmy pozměnit do moderní podoby, aby lidem u stolu zachutnaly.
I pokud právě nepatříte mezi ty, kteří si doma vytvářejí nejrůznější dekorace, dost možná o letošním adventu uděláte výjimku. Takový čertík ze švestek vyloženě svádí k vyzkoušení. Tereza Rak, známá z Instagramového profilu Srdce z jeřabin, pro knihu připravila řadu tipů na vyrábění snadných i trochu náročnějších. Ve Vánočním Tradináři najdete dokonce přes 35 návodů na tvoření a zdobení z přírodnin.
S Vánočním Tradinářem si budete moci upéct různé druhy perníčků, vánočku či opilé řezy. Mezi recepty najdete také varianty bramborových salátů a budete si moci upéct vepřovou pečeni. Celkem můžete vybírat ze 115 receptů.
Prožijte magický advent a Vánoce po svém
Množství prostoru je samozřejmě věnováno svátkům a významným dnům, které uvedené období provázejí. Dost možná si mezi zvyky najdete nějaké osvěžení pro vaše rodinné rituály a zpestříte si tak magické období. Objevíte nové způsoby, jak si zpříjemnit tmavé dny a hezky vyjdete vstříc světlu a novému roku.
Jak uvádí etnograf Jiří Mačuda, „Vánoce se v průběhu tisíciletí sice měnily, ale i tak zůstávaly svátečními dny pro všechny, chudé i bohaté.“ Křesťané toto období slaví jako zrození Ježíše Krista, ateisté zase tento čas vnímají jako svátky dárků. Pro „pohany“ měly obrovský rituální význam: jako dny omlazení, a také jako znovuzrození slunečního božstva. Spousta lidí ale vnímá advent a Vánoce především jako období rodinných tradic a pospolitosti. Každý si toto období může vytvořit tak, aby odpovídalo jeho oblíbeným zvykům, nastavení činností a atmosféře. Ať už si přizpůsobíte toto období jakkoliv, mělo by pro vás být hlavně krásné. A právě titul Vánoční Tradinář od Dušiček po Hromnice může být cennou inspirací pro vytváření nových rodinných tradic i oživování těch zapomenutých.
Nakladatel: Smart Press, 2026, 2. aktualizované vydání, 288 str.