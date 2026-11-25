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Soutěž o 3 výtisky knihy Ruth Duškové Sázka na tesaře
Co vše je člověk ochoten obětovat pro nový začátek? Vyhrajte v soutěži jeden ze tří výtisků knihy Ruth Duškové Sázka na tesaře.
Ruth Dušková zvolila pro vyprávění příběhu Sázka na tesaře deníkovou formu. Nevěnuje se přitom jen hledání partnerské lásky, ale také sebedůvěře, víře a naději. Zamýšlí se nad tím, jakou roli v našich životech hrají náhody a jestli se za některými setkáními neskrývá hlubší smysl.
Sama spisovatelka je příkladem toho, že na plnění snů nemusí být nikdy pozdě. Svou první knihu vydala po padesátce a od té doby obohacuje knižní svět příběhy. Inspirací pro ně je sám život. O své cestě ke psaní, vydávání knih i námětu nejnovějšího románu nám více prozradila v nedávném rozhovoru.
Soutěž o 3 výtisky knihy Sázka na tesaře končí 9. prosince 2026.
ANOTACE
Patricie na konci roku bilancuje svůj život. Pročítá si svůj deník z doby těsně po rozvodu a přemýšlí, jak se za těch devět let změnila. Je jenom starší, nebo o alespoň špetku moudřejší? Dokázala se poučit ze svých chyb? Dovede konečně přijímat druhé lidi takové, jací skutečně jsou, a zůstat přitom sama sebou? Ubírá se její život správným směrem – ví už, kudy, kam a s kým se vydat?
Sympatický tesař, spolužák z vysoké školy nebo její někdejší blízký přítel – buddhista?
Patricie se náhle ocitá na další životní křižovatce. Klade si otázku, zda má ještě vůbec šanci na nový začátek a proč musí procházet tolika životními zvraty. Projevuje se snad takto Boží smysl pro humor?
Kniha je k sehnání na Bookla, 166 str., 179 Kč
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