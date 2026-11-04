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Ruth Dušková: Díky psaní a vydávání knih poznávám skvělé lidi a otevírá se mi nový svět
Rozvod, odchod dospělých dětí z domova, ale i pochybnosti o vlastních rozhodnutích. Situace, které mnoho žen důvěrně zná. Promítly se také do čtvrté knihy spisovatelky Ruth Duškové. Autorka v rozhovoru přibližuje nejen příběh Sázky na tesaře, ale také svou vlastní cestu ke psaní a vydávání knih.
V říjnu vyšla vaše nová kniha Sázka na tesaře. Co vás k ní inspirovalo?
Inspirací je mi sám život. Snad každý den přináší nečekané zážitky a nová setkání. Nejsilněji na mě působí ta, která přinášejí naději. V knize Sázka na tesaře se setkáváme s hlavní hrdinkou v situaci, kdy ztrácí víru v sebe samou i ve vše ostatní, ale najde se někdo, kdo jí dodá naději. Tím se jí otevřou dveře do nového světa.
Jde o vaši čtvrtou knihu. V čem může čtenářky a čtenáře překvapit?
Od tématu lásky ve své první knize přes příběhy vděčnosti v díle Skládačka života až po hledání naděje v nejtěžších chvílích v knize Sendvič, který měl štěstí, jsem se začala ptát, jestli je život otázkou náhody, nebo určitého plánu. Hlavní hrdinka Sázky na tesaře si klade otázku, zda má ještě šanci začít znovu. Snaží se přijít na to, jestli je všechno v jejím životě náhoda, nebo tak trochu projev Božího smyslu pro humor.
Už teď dostávám ohlasy na to, že téma knihy je blízké mnoha ženám. Zejména těm, které přemýšlejí nad tím, jestli se jejich život ubíral správným směrem. Sázka na tesaře otevírá jak téma bolestivých konců vztahů, tak jejich nadějeplných začátků. Dá se vůbec vyrovnat s traumatem z rozvodu a vymanit se z role oběti? Jaký je smysl života po odchodu dětí z domu? A jak zažít opravdové štěstí? To jsou jen některé z otázek, které si hlavní hrdinka pokládá. Věřím, že moje nejnovější kniha čtenářky a čtenáře pobaví, pomůže jim na cestě k sebedůvěře a překvapí je i svou deníkovou formou.
K psaní vám jistě inspirace nechybí, ale jaké byly vaše začátky v knižním světě? Je těžké dostat knihy do světa jako začínající autorka? Co byste poradila ostatním?
Svou prvotinu, Knížku o lásce pro tebe, jsem vydala díky crowdfundingové kampani. Ta je založená na principu skupinového financování. Pro mě to byla úplně první zkušenost s tímto způsobem financování knih. Představte si, že jste na začátku, nemáte své čtenáře a netušíte, jestli je svou tvorbou můžete obohatit. Crowdfunding je vážně dobrý způsob, jak si ověřit zájem budoucích fanoušků a zároveň získat prostředky. Nešlo však jen o to. V té době mi už bylo přes padesát a nebyla jsem si jistá, jestli je pro mě v tvůrčím světě ještě místo. To je přesně chvíle, kdy je potřeba potkat tu správnou osobnost.
A mně se to stalo hned na začátku mé cesty, kdy jsem měla možnost spolupracovat s uměleckou a literární agentkou paní Terezou Kvapil Pokornou. Ta je navíc úspěšnou stínovou autorkou a věnuje se i public relations a idea makingu, převážně v zahraničí, takže jsem měla štěstí, že jsem mohla čerpat její cenné rady, kterých se držím dodnes. Tereze Kvapil Pokorné vděčím za mnohé a jsem ráda, že nás spojují i další věci, jako různé dobročinné projekty.
Pomáhat ostatním, to je moje další velká životní inspirace a motivace. Jsem ráda, když moje knížky přinášejí nejen povzbuzení, ale i pomoc. Několik mých knih zrovna doputovalo do Mobilního hospice Ondrášek na podporu jejich vánoční akce Tržiště radosti. Čím více píšu a vydávám knihy, tím více mě to baví, zvláště když díky tomu poznávám skvělé lidi a otvírá se mi nový svět.
Začínajícím autorkám a autorům můžu potvrdit, že i když to není snadné, stojí to za to. Splnit si své sny, dokud je ještě čas. Nikdy není pozdě začít. Přiznávám, že původně jsem chtěla svými knihami oslovit především mladé čtenáře, a nakonec se mi to povedlo mimo jiné i u některých mých studentů, kteří už mají své vlastní děti. Těší mě také to, že mé knihy přinášejí radost i lidem v nemocnicích a zařízeních pro seniory.
Prozraďte, už máte v šuplíku nový námět?
Další knihu, na které jsem pracovala necelých deset let, mám již téměř hotovou. Odkrývá tajemství lidských vztahů. Hlavní hrdinka dělá pro záchranu lásky v manželství téměř vše, především kvůli svým dětem. To zná bohužel z reality mnoho žen. Její cesta je velmi dlouhá a krkolomná. Její snaha až urputná. Nemá žádnou superschopnost ani kouzelnou hůlku. Možná je obyčejná, možná i nepopulární, ale je opravdová.
Co chystáte v nejbližší době?
Už 20. listopadu mě čeká křest knihy Sázka na tesaře. Jako zázrakem nám s kamarádkou a malířkou Martinou Řehákovou vyšlo, že se v knihovně v Náchodě uvolnilo místo a souběžně se křtem knihy se uskuteční i vernisáž její výstavy. Akci jsme nazvaly Srdcem nebo hlavou. Naše tvorba je propojená, společně řešíme otázky, které se při cestě životem objevují nejčastěji. Martina pomocí štětců a barev, já perem. Už teď se velmi těším. Křest každé knihy je pro mě vždy úžasnou příležitostí k setkání se skvělými lidmi. Známými či neznámými. Všichni jste srdečně zváni!
Ruth Dušková je autorkou čtyř knih. Prolínají se v nich témata lásky, vděčnosti, naděje a životních rozhodnutí. V říjnu 2026 vyšla autorce nová kniha Sázka na tesaře.