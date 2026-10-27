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Jak si snadno, rychle a vkusně vytvořit fotoknihu z prázdninových fotek?
Pryč jsou doby, kdy byly programy na tvorbu fotoknih natolik složité, že se člověk s nahráváním a úpravou fotek mořil několik dní. A dávno zapomenuté jsou i nevkusné grafické šablony. Dnes si vzpomínky z dovolené poskládáte v online editoru během chvilky a vyberete si z řady designových motivů. Podle jakého klíče ale fotky zvolit?
Tvorba fotoknihy z dovolené začíná velkým mazáním
Zní to krutě, ale buďme k sobě upřímní – v telefonu máme spoustu fotek, které zachycují v podstatě totéž, některé jsou nekvalitní, jiné jednoduše zbytečné. Fotoknihu vytvoříte za chvilku, předvýběr snímků ale může zabrat hodiny. Uvařte si kávu nebo čaj, pohodlně se usaďte a ve správnou chvíli bez milosti zmáčkněte delete.
Jak poznat kvalitní fotku?
Podstatná není jen technická kvalita, ale také emocionální hodnota nebo zachycení něčeho opravdu vzácného. Někdy zkrátka obsah vítězí nad formou.
- Vyřaďte technicky nepovedené snímky. Rozmazané, nechtěně přeexponované nebo s horší kompozicí.
- Projděte série podobných fotek. Z deseti záběrů stejného místa nebo situace ponechte jeden nebo dva nejlepší.
- Dejte šanci nedokonalým fotkám, které mají příběh. Momentka nemusí být dokonale ostrá, pokud zachycuje něco, co už nezopakujete. Třeba jen proto, že vznikla na místě, kam se jen tak znovu nepodíváte.
- Teprve potom začněte vybírat do fotoknihy. Rozhodující přitom není jen kvalita jednotlivých snímků, ale i jejich vzájemná harmonie a návaznost.
Chronologicky, nebo tematicky?
Řeholi máte za sebou a teď přichází ta zábavnější část – poskládat jednotlivé snímky do fotoknihy. Než je ale začnete přesouvat na stránky, rozmyslete si, jaký příběh má výsledná fotokniha z dovolené vyprávět.
Nejjednodušší je fotky postupně přidávat tak, jak jste cestovali – časově tedy půjdou za sebou. Není to ale žádné pravidlo. U delší dovolené nebo několikaměsíční cesty někdy mnohem lépe zafunguje tematické členění. Na dvoustránce tak vedle sebe budou třeba fotografie zvířat, jídla nebo architektury, i když nevznikly ve stejnou dobu.
Při tvorbě fotoknihy přes Copygeneral.cz si můžete vybrat z připravených designových šablon a fotografie v nich následně přesouvat a upravovat jejich rozložení. Nebojte se přitom původní plán zahodit. Někdy teprve při skládání zjistíte, že dvě krásné fotografie vedle sebe jednoduše nefungují.
Tuto zkušenost potvrzuje autorka článku, která si nedávno objednala fotoknihu v pevných deskách. „Během téměř půlročního pobytu v USA jsme nafotili tisíce snímků. Manžel slavil narozeniny, a tak mě napadlo, že z fotek vytvořím fotoknihu. Nejtěžší nebyla práce v editoru, ale samotný výběr. Nestačilo totiž vybrat jen nejlepší fotografie. Musely také dobře fungovat vedle sebe. Některá skvělá fotka proto nakonec vypadla, zatímco jiná, na první pohled méně výrazná, dostala přednost, protože lépe zapadala mezi ostatní. Postupně jsem si také vytvořila skupiny snímků, které spolu souvisely tématem nebo vizuálně, třeba fotky lidí, které jsme během pobytu poznali, nebo snímky z lezení ve skalách.“
V jakém formátu a vazbě fotoknihu vyrobit?
Čtvercový formát je univerzální a dobře si poradí s kombinací snímků na výšku i na šířku. Pokud máte hodně portrétů nebo chcete fotografie doplnit textem, hodí se formát na výšku. Pro krajiny, panoramata, architekturu nebo skupinové snímky naopak nejlépe využijete formát na šířku.
Při výběru vazby řešíte dilema odolnost vs. cena. Fotosešity pořídíte výrazně levněji, ale vyžadují opatrnější zacházení. Fotokniha v pevných deskách něco vydrží a lépe se hodí jako dárek.
Fotky do fotoknihy se dají nahrávat z mobilu i počítače
Možná vás napadlo, že fotografie musíte nejdřív složitě přesunout z telefonu do počítače. Toho se ale bát nemusíte. V online editoru stačí zvolit nahrávání z mobilu a načíst zobrazený QR kód. V telefonu pak nahrávání spustíte a vybrané snímky odešlete rovnou do editoru. Pokud už máte fotky uložené v počítači, přidáte je klasicky odtud.
Dnešní smartphony pořizují fotografie ve vysokém rozlišení, takže jejich kvalita pro fotoknihu z vlastních fotek většinou stačí. Pokud některý snímek nemá pro zvolený formát dostatečné rozlišení, online editor vás na to upozorní. Neznamená to ale, že za vás odhalí každou nekvalitní fotografii. Před objednáním proto v náhledu zkontrolujte ostrost snímků, jejich ořez a rozmístění.
Pak už stačí fotoknihu přidat do košíku a počkat, až se vaše vzpomínky ožijí v tištěné knížkce. Ať už v ní zachytíte dovolenou, první rok dítěte, nebo obyčejné momenty, ke kterým se chcete vracet.