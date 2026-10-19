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Polsko a jeho krásy: Poznaň láká na slavné kozlíky, nádhernou radnici i českou stopu
Poslední zastávkou našeho putování po Polsku se stala Poznaň. Město vyniká nádherným historickým náměstím, monumentálními kostely a slavnými kozlíky. Právě na ně každé poledne čekají davy turistů. A ani v Poznani nechybí zajímavá česká stopa.
Poslední den nás čekala Poznaň, která se opravdu vyšvihla a nabídla spoustu nových zážitků. Například jízdu tramvají – do historického centra se autobusy nevmáčknou. V neděli jsou ale rozestupy dlouhé, je dobré zjistit si odjezd tramvaje včas. Cestou ke starému městu se prochází moderní čtvrtí Šródka, která se pyšní výrazným street–artem. Čtvrť je tak moderní, že tam není nic jiného ke koukání… Přecházíme most na Dómský ostrov a vidíme něco, co už moc dobře známe – další cihlový kostel, zezadu spousta barokních kaplí… Dvojče toho v Hnězdně? Kdepak, tohle je přece úplně jiný kostel: Bazilika sv. Petra a Pavla, a jsou v ní uloženy ostatky prvních polských králů. Jak můžeme nevidět ten rozdíl? Před kostelem je ještě skleněnými obrysy naznačen půdorys původního kostela z 10. století, který tu byl objeven při vykopávkách, aby každému došlo, jak staré osídlení tenhle kus města má.
Ale nás zajímá současnost a Staré náměstí, centrum všeho. Krásná a světlá radnice jako by patřila úplně jinam než do Polska – o italský šmrnc Poznaně se zasloužil architekt Giovanni Battista Quadro, který tu má i pamětní desku. Na náměstí najdete i Muzeum Henrika Sienkiewicze. Při hledání české stopy zabrousíme kousek za náměstí, kde stojí královský hrad. Před ním je sice jezdecká socha Přemysla II., ale to je polský král z rodu Piastovců. Kdepak, českou stopu najdeme přímo na zdi hradu – narodila se tu totiž Eliška Rejčka, jak nám praví plaketa, manželka českého krále Václava II.
V okolí hradu naleznete spoustu muzeí, Národní muzeum nebo muzeum s modelem historické Poznaně. V jedné uliček od náměstí je však úlovek největší: vyhlášená pekárna, která má otevřeno i v neděli, právě pro ty, co se vrací ze mše. Její rohlíčky s nejrůznějšími příchutěmi a náplněmi se prodávají na váhu, ne po kusech…
Trubač a kozlíci z orloje
Nedělní dopoledne v Poznani je takové tiché a prázdné, kavárny otvírají až v jedenáct. Ale jak se blíží poledne, bůhvíodkud se najednou vynořují davy lidí a zabírají si na rynku dobrá místa. Na věží radnice je totiž starý orloj, který musí každý aspoň jednou uvidět. Přesně v poledne vyjde z arkád trubač, zatroubí melodii a ze dvířek orloje vyjedou dva kozlíci a dvanáctkrát do sebe ducnou hlavami. Konec. Konečně chápeme turisty na Staromáku. Davy se rozcházejí a několik artistů se je snaží zaujmout, než se úplně rozprchnou. Baletka je sice půvabná, mnohem větší ohlas však měl frajer, co točil basketbalovým míčem, postříkaným olejem a hořícím…
Kozlíci z orloje jsou neoficiálním maskotem Poznaně, najdete je nejen na suvenýrech, ale i různě po městě v životní velikosti jako hezký fotokoutek. Kdo stále nemá kostelů dost, může se nechat ohromit farním kostelem Máří Magdaleny, kterému se ale říká spíš svatého Stanislava. Je barokní – červeno bílý, a uvnitř okouzluje nádhernou výzdobou, jakou umí jen baroko – všude mramor a zlato. Oproti gotickým cihlovým je to propastný rozdíl. Vedle kostela je jezuitská kolej s nádvořím, kde se dá posedět, koupit si něco dobrého nebo utratit poslední zloté za suvenýry, psychicky se připravit na odjezd…
1. díl Polsko a jeho krásy: Černá Madona, Syrenka a město Varšava, které vstalo z trosek
2. díl Polsko a jeho krásy: Od letní pohody na Mazurech k temnému Vlčímu doupěti
3. díl Polsko a jeho krásy: Od slavné bitvy u Grunwaldu po obří hrad Malbork plný rytířských příběhů
4. díl Polsko a jeho krásy – Gdaňsk a Gdyně: Za krásnými plachetnicemi, jantarem a historií
5. díl Polsko a jeho krásy: Polská Sahara u Baltu a procházka po molu v Sopotech
6. díl Polsko a jeho krásy: Od Koperníkovy Toruně přes pravěkou osadu až ke hrobu svatého Vojtěcha