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Polsko a jeho krásy – Gdaňsk a Gdyně: Za krásnými plachetnicemi, jantarem a historií
Čtvrtý díl naší cestovní minisérie nás zavedl do Gdaňsku a Gdyně, dvou měst polského Trojměstí. Během jediného dne jsme stihli slavné oliwské varhany, přístav, gdaňské nábřeží i závěr na Westerplatte.
Gdaňsk je světoznámý přístav, zajímavá místa má však i na okraji města. Na předměstí Oliwa je starý cisterciácký kostel, nyní katedrála Nejsvětější trojice. Její fasáda kombinuje bílý rokokový štít a dvě gotické cihlové věže, což je neobvyklé, jezdí se sem však kvůli jejich varhanům. Ale protože do prvního koncertu 10 ještě zbýval čas, je možné se projít v okolním parku, kde se prolínají zdobné záhony květin s divokou přírodou. Najdete tu moderní skleník pro tropické palmy i malá odpočívadla ve tvaru umělých jeskyní.
Oliwské varhany patřily k největším na světě, mají přes 7000 píšťal (nové svatovítské mají „jenom“ přes 5000) a jsou z 18. století. Varhaník tu za 10 zlotých předvede dvacetiminutovou ukázku, takže zaberete místo v kostelní lavici a necháte se okouzlit. Na digitální obrazovce se vám i ukáže, jakou skladbu zrovna hraje – od Bacha a Schuberta až k Enniu Morriconem. Také vás může okouzlit oltář naproti varhanům, na který máte z lavice výhled – a hlavně zvláštní empírová štuková gloriola okolo vysokého okna, která vypadá jako z cukrové vaty.
Gdaňsk byl určitou dobu svobodný stát sám pro sebe a Polsko nemělo nic z jeho bohatství. A tak potřebovalo svůj vlastní přístav – a vytvořilo si ho z vedlejší vesnice Gdyně. Ted je z ní město plné funkcionalistické architektury 20. století. Jediné, co stojí za vidění, je přístav a molo. Tam je centrum turismu. Na molu kotví lodě, které jsou za poplatek přístupné – válečný torpédoborec Blyskawica a vedle něj krásný trojstěžník Dar Pomorza z roku 1909, výcviková plachetnice. Nám štěstí přálo a krom ohavné pirátské lodě pro turisty kotvila na molu i německá výcviková plachetnice Alexander Humboldt se zelenými plachtami, opravdová kráska.
Na konci mola se zrovna chystala stage pro velký koncert, který se večer odehraje, což komplikovalo přístup k akváriu. To je hlavní atrakcí Gdyně a schovává se v nevzhledné budově. Vstup je 48 pzl dospělí a 34 senioři. Na molu se konaly i trhy se šperky a minerály, a i když jantar není minerál, stejně jste ho tu našli dost. A za dobré ceny – nešlo odolat…
Vrcholem dne měla být návštěva Gdaňsku – ale krásné plachetnice nešlo přebýt. Navíc už jsme viděli Varšavu a tohle bylo prostě „další město, zničené za války a postavené znovu“. Tak nějak nám odpoledne chybělo nadšení. Spousta krásných, skororenesančních fasád, Neptunova fontána, až nábřeží bylo něco nového. Na jedné straně Staré město, zrekonstruované fasády hanzovních domů a unikátní Starý jeřáb, z něhož se nakládalo kargo na lodě. Na druhé straně kanálu už byla nová čtvrť, domy se spoustu skla, inspirované hanzovní historií.
Branou z nábřeží vstoupíme do úzké Mariacke uličky, kde každý dům má své vlastní zlatnictví a obchůdek s jantarem – a taky vyvýšenou terasu, která se obchodníkům hodila v časech záplav – mohli zatopenou ulicí doplout na člunu přímo k domu a vyložit tam své zboží. Ulice vede k obrovskému Mariánskému kostelu – údajně největšímu cihlovému kostelu na světě. Klidně byste tomu i věřili. Za války se tam prý dokázalo schovat 20 000 lidí… Uvnitř je zajímavý orloj z 15. století a na věží obrovské hodiny.
Za obrovskou bazilikou město najednou přestává předstírat, že je historické, vedle moderního vodotrysku najdete pobočku drogerie. Vymotáte se zpátky na nábřeží, tam můžete najít zlatnictví, kde se prodává „gdaňská zlatá voda“, což je bylinný likér, kde jednou ze složek jsou i plátky zlata. Něco jako Becherovka se zlatem. A domluvená ochutnávka docela bodla – čekal nás další bod programu.
V kanálu stála kýčovitá pirátská loď Černá perla – samozřejmě že na nás. Okružní plavba gdaňskou loděnicí vpodvečer vyžaduje teplý svetr – nebo horký punč, který naštěstí na lodi servírovali.
Z vody máte dobrý výhled na všechny ty doky, trajekty a průmyslové areály loděnic. Polský výklad kapitána byl vždy nejdelší, pak to shrnul jednou větou anglicky a jednou německy. Vyrozuměli jsme, že nalevo byla i loděnice, kde pracoval Lech Walesa, a tam právě začalo hnutí odporu Solidarita. Půlhodinová plavba končí na Westerplatte – anebo máte zpáteční lístek. My vystoupili a už úplně zničení se vydali na poslední bod programu – památník, kde začala 2. světová válka.
Výběžek Westerplatte, kde nacisti zaútočili, ale polská posádka statečně odolávala. Cesta k památníku právě prochází revitalizací, evidentně přibudou informační panely a lepší povrch cesty. Rozbagrovaným bojovým terénem míjíme původní rozstřílená kasárna, kde Poláci nakonec museli kapitulovat. Z vrcholu soklu jde krásně vidět jak gdaňský přístav, tak i velký nápis „Nikdy víc válka“. V tu chvíli se nikdo nezmohl na reptání, proč jsme se sem táhli, nikomu nebylo do řeči…
1. díl Polsko a jeho krásy: Černá Madona, Syrenka a město Varšava, které vstalo z trosek
2. díl Polsko a jeho krásy: Od letní pohody na Mazurech k temnému Vlčímu doupěti
3. díl Polsko a jeho krásy: Od slavné bitvy u Grunwaldu po obří hrad Malbork plný rytířských příběhů