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Polsko a jeho krásy: Od slavné bitvy u Grunwaldu po obří hrad Malbork plný rytířských příběhů
Třetí den byl ve znamení Řádu německých rytířů, kteří ovládali sever Evropy celá staletí. V roce 1410 svedli velkolepou bitvu u Grunwaldu proti polsko-litevské alianci, která chtěla získat zpátky svá území. Počítá se mezi nejvýznamnější bitvy Evropy a křižáci ji prohráli.
Památník na velkolepou bitvu u Grunwaldu
Poláci jsou na ni tudíž náležitě hrdí, výročí téhle bitvy je vlastně první oficiální státní svátek na světě. Památník je na oné louce už od roku 1960 a nedávno, v roce 2022, otevřeli zbrusu nové a multimediální muzeum. Prostor je zapuštěný do svahu a zvenčí seshora byste téměř nepoznali, že tam nějaké muzeum vůbec je. Najdete v něm zbraně, zbroj, zdigitalizované dokumenty i zdramatizovaný průběh bitvy, přednáškový sál, suvenýry i nové toalety.
V létě se na louce, kde se bitva odehrála, koná parádní historická rekonstrukce. Střetnutí, kterého se prý účastnil za českou stranu i Jan Žižka, vedlo k porážce rytířů a oslabení jejich vlivu v Pobaltí i Polsku. (Dřív se říkalo, že právě v téhle bitvě přišel Žižka o oko – ale nové výzkumy tuhle legendu smetly ze stolu.)
Nedobytný hrad Malbork
Po bitvě u Grunwaldu však rytíři stále měli majetek a mezi ním i nedobytný hrad Malbork. Ten byl cílem naší další výpravy.
Hrad Malbork pochází ze 13. století, byl dlouho sídlem řádu, těm ale došly peníze a hrad prodali. Tím se dostal do držení Polska, ale jeho osudy byly jako vždy pohnuté. V roce 1945 byl poničen Rudou armádou a rekonstrukce trvají dodnes – areál je ohromný. Teprve nedávno byla dokončena obnova reliéfu Madony na boční stěně – reliéf má na výšku 8 metrů. Malbork je údajně největší cihlová stavba na světě, je zapsaný do seznamu UNESCO od roku 1997. Hrad prochází revitalizací, má nové turistické centrum. Spolu se vstupenkou vyfasujete i audioprůvodce v mnoha světových jazycích – včetně češtiny! A protože hradní komplex je obří, prohlídka trvá přes 2,5 hodiny. Celou dobu vám do ucha promlouvá anonymní mužský hlas, a po jisté době si s ním začnete povídat: „Výstavu si prohlédněte vlastním tempem. Počkám na vás v následující místnosti.“ – „Dobře, fajn, jak myslíš.“ Ještě štěstí, že ostatní turisti mají svá vlastní sluchátka a nic neslyší…
Kromě klasických hradních místností, jako jsou refektář, komnaty komtura nebo černá kuchyně, tu narazíte i na výstavu zpracování jantaru od minulosti po současnost. Jantar je na severu Polska všudypřítomný, je oblíbeným vývozním artiklem a na výstavě uvidíte i moderní odvážné šperky. Pochopitelně je na konci prohlídky i krámek s jantarem k zakoupení…
Hrad má tolik částí a je tak členitý, až máte pocit, že každých pět metrů vypadá jinak. V půlce prohlídky nám dokonce náš audioguide povolil krátkou přestávku na nádvoří…
A kdo toho po dvou hodinách stále nemá dost, může si vyšplhat ještě na věž. Vstup na ní se však momentálně platí předem spolu se vstupenkami do hradu. Musíte buď odhadnout své síly – nebo si zkrátit prohlídku a některé místnosti přeskočit. Audioprůvodce umožňuje zrychlit přehrávání (ale určitě se mu to nelíbí).
Až u východu odevzdáte sluchátka, můžete si v podhradí koupit kýčovité suvenýry – nebo něco horkého ve stáncích. V podvečer to od řeky studeně fouká a vyčerpaní cestovatelé toho mají tak akorát…
1. díl Polsko a jeho krásy: Černá Madona, Syrenka a město Varšava, které vstalo z trosek
2. díl Polsko a jeho krásy: Od letní pohody na Mazurech k temnému Vlčímu doupěti