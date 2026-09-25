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Co dělat, když má postel atypický rozměr?
Standardní matrace se prodávají v pár pevně daných rozměrech — 90×200, 140×200, 160×200, 180×200. Problém nastává v okamžiku, kdy postel, ať už starší nebo nestandardně vyrobená, tomuto schématu neodpovídá. Pak zbývají v zásadě dvě možnosti: koupit nejbližší standardní rozměr a nějak si ho doma upravit, nebo nechat matraci vyrobit přesně na míru.
Proč domácí úprava standardní matrace není dobré řešení
První možnost zní na první pohled jednodušeji, v praxi ale přináší víc problémů, než řeší. Matrace se skládá z více vrstev a jádra, které nejsou určené k dodatečnému řezání — výsledkem bývá nerovnoměrný okraj, ztráta podpory v místě úpravy a riziko, že se matrace začne rychleji opotřebovávat právě tam, kde byla zasahována.
Jak funguje výroba matrace na míru na Wilsondo.cz
Alternativou je nechat matraci vyrobit přímo v požadovaném rozměru. Na Wilsondo.cz se dá zvolit kategorie matrace na míru, kde se matrace nevyrábí dodatečnou úpravou hotového kusu, ale od začátku podle zadaného rozměru. Objednávka se v praxi řeší tak, že se do košíku vloží nejbližší větší standardní rozměr, například z nabídky levných matrací 160×200, a do poznámky k objednávce se doplní přesný požadovaný rozměr.
U matrací v kategorii na míru se úprava rozměru neúčtuje navíc, u ostatních modelů z běžné nabídky je za úpravu na netypický rozměr účtován doplatek k ceně nejbližší větší standardní matrace, přibližně 1 220 Kč.
Co je potřeba vědět předtím, než se objedná
Matrace na míru spadá do kategorie zboží na zakázku, což s sebou nese konkrétní podmínky. Platí se předem celá částka, objednávku lze zrušit pouze v krátké lhůtě po jejím zadání, obvykle do 48 hodin, dokud výroba ještě nezačala. Jakmile výroba jednou začne, matraci už není možné vrátit. Doba dodání je zároveň delší než u standardních rozměrů — počítá se spíš v týdnech než ve dnech, obvykle dvě až pět týdnů.
Tyto podmínky se výrazně liší od nákupu standardní matrace, kde platí běžné zákonné právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od doručení. U zboží vyrobeného na zakázku toto právo neplatí, což je dobré vědět už před objednáním, ne až po něm.
Kdy se matrace na míru vyplatí
Tato varianta dává smysl především u starších postelí s netypickým rozměrem, u atypických prostorů jako je podkroví nebo obytný přívěs, nebo tam, kde je rám postele z jiného důvodu nevyměnitelný. Pokud je rozdíl oproti standardnímu rozměru jen minimální, řádově pár centimetrů, může se v některých případech vyplatit zvážit i standardní matraci, například z nabídky matrací 180×200, s mírnou vůlí — u větších rozdílů už je matrace na míru řešením, které se skutečné situaci přizpůsobí, ne naopak.
Co dělat, pokud rozměr nakonec neodpovídá
Vzhledem k tomu, že jde o zboží na zakázku, je nejdůležitější krok ještě před odesláním objednávky — přesně přeměřit rozměr postele nebo prostoru, kam má matrace jít, ideálně dvakrát. Po zahájení výroby už změnu rozměru řešit nelze.
Často kladené otázky
Jak objednat matraci na míru na Wilsondo.cz?
Do košíku se vloží nejbližší větší standardní rozměr a do poznámky k objednávce se napíše přesný požadovaný rozměr. Zbytek už řeší výroba podle zadání.
Je možné matraci na míru vrátit, pokud nakonec nesedí?
Ne, zboží vyrobené na zakázku podle individuálního rozměru nelze standardně vrátit. Objednávku lze zrušit pouze v krátké lhůtě po jejím zadání, dokud výroba ještě nezačala.
Jak dlouho trvá výroba matrace na míru?
Obvykle déle než u standardních rozměrů, dodání se počítá spíš v týdnech než ve dnech, protože se matrace vyrábí až na základě konkrétní objednávky.
Platí u matrace na míru stejné právo na vrácení jako u běžné matrace?
Ne. U standardní matrace platí zákonné právo na odstoupení do 14 dnů od doručení, u zboží vyrobeného na zakázku toto právo neplatí.