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Život pod Tatrami nemusí zůstat jen snem: Co zvážit před koupí pozemku a stavbou domu
Pro mnoho lidí jsou Tatry a Liptov synonymem dovolené. Hory, turistika, lyžování, termální koupaliště a příroda lákají návštěvníky během celého roku. Někomu ale několik dní v horách nestačí a začne přemýšlet, jaké by bylo v této části Slovenska skutečně žít.
Stěhování z města do menší obce pod Tatrami nebo na Liptově je velká změna. Pokud však člověk nemusí každý den dojíždět do kanceláře, může dnes být podobný plán podstatně reálnější než v minulosti.
Jednou z možností je koupit starší rodinný dům. Druhou cestou je najít vhodný stavební pozemek a postavit si dům podle vlastních představ.
Nejdříve lokalita, až potom dům
Při hledání místa pro život v horách je snadné nechat se unést krásným výhledem. Ten by ale rozhodně neměl být jediným kritériem.
Pro každodenní život je důležité zjistit například vzdálenost školy, školky, obchodů a zdravotnických zařízení. U lidí, kteří budou několikrát týdně cestovat za prací, hraje roli také dostupnost hlavních silnic nebo železnice.
Rozdíl může být i mezi životem přímo v turistickém centru a v některé z menších obcí vzdálených několik kilometrů. První možnost nabízí více služeb, druhá zase obvykle více klidu.
Před definitivním rozhodnutím proto stojí za to navštívit vybranou lokalitu několikrát – ideálně nejen během slunečného letního víkendu, ale také mimo hlavní turistickou sezonu.
Pozemek není jen jeho výměra a cena
Nabídku parcel si dnes lze poměrně jednoduše udělat například přes realitní portály a inzertní weby. Pro první orientaci může posloužit třeba přehled pozemků na Liptově nabízených na Bazoši.
Samotná cena za metr čtvereční ale říká jen část příběhu.
Je potřeba ověřit především to, zda jde skutečně o pozemek určený k výstavbě a co na něm umožňuje územní plán obce. Důležitá je přístupová cesta, možnost napojení na elektřinu, vodu či kanalizaci a také vlastnické vztahy.
Velkou roli hraje rovněž charakter samotného terénu. Rovinatý pozemek zpravidla znamená jednodušší přípravu stavby. V okolí hor se však běžně setkáte také se svažitými parcelami.
Ty není nutné automaticky zavrhovat.
Pozemek ve svahu může být zajímavou příležitostí
Svažitá parcela může na první pohled působit jako komplikace, zároveň však nabízí vlastnosti, kterých se na rovině dosahuje obtížně.
Tou nejviditelnější je samozřejmě výhled. Správným umístěním domu a terasy lze využít orientaci pozemku a vytvořit bydlení s výhledem na okolní krajinu nebo hory.
Svah také umožňuje zajímavě pracovat s jednotlivými podlažími domu. Část stavby může být zapuštěna do terénu a využita například jako garáž, technická místnost, dílna nebo sklad.
Na druhou stranu je potřeba počítat s náročnějšími zemními pracemi, řešením základů a následnými úpravami okolního terénu. Problematiku podrobněji rozebírá například článek o tom, jak lze řešit dům ve svahu.
Právě u takového pozemku se vyplatí konzultovat možnosti výstavby ještě před jeho koupí.
Montovaný dům jako jedna z možností
Po získání vhodné parcely přichází další otázka: jaký dům na ní postavit?
Vedle klasických zděných staveb se stále častěji objevují dřevostavby a montované rodinné domy. Jejich principem je, že významná část konstrukce vzniká předem připraveným systémem a samotná realizace hrubé stavby tak může proběhnout podstatně rychleji než u některých tradičních postupů.
Ani v tomto případě však neexistuje univerzálně nejlepší řešení. Při výběru je vhodné porovnat skladbu stěn, izolační vlastnosti, vytápění, způsob větrání, rozsah dodávky a především reference konkrétního dodavatele.
Slovenská společnost Mirano se například zaměřuje na montované domy a realizuje stavby na Slovensku i v České republice. V nabídce má různé stupně dokončení od hrubé stavby přes holodům až po dům na klíč.
Pro zájemce o život na Liptově nebo pod Tatrami je zajímavé i to, že firma má svůj vzorový dům ve Velké Lomnici, tedy přímo v podtatranské oblasti.
Při plánování počítejte s celým rozpočtem
Častou chybou při plánování novostavby je soustředit se pouze na cenu samotného domu.
Do rozpočtu je potřeba zahrnout také koupi pozemku, projekt, přípravu parcely, základy, přípojky, případné opěrné zdi, oplocení, příjezdovou cestu nebo zahradu.
U pozemku ve svahu mohou být některé z těchto položek výraznější. Levnější parcela proto nemusí automaticky znamenat levnější projekt jako celek.
Na druhou stranu právě správně vybraný pozemek může být tím, co dá výslednému domu charakter, který by na běžné rovinaté parcele nikdy neměl.
Dovolená a každodenní život jsou dvě rozdílné věci
Před stěhováním do hor je dobré položit si ještě jednu jednoduchou otázku: chceme zde skutečně žít, nebo se nám zde pouze líbí na dovolené?
Každodenní realita zahrnuje cestu do práce, nákupy, školu, údržbu domu i zimní odklízení sněhu. To vše může mít v podhorské oblasti trochu jinou podobu než ve velkém městě.
Pro někoho budou tyto věci nevýhodou. Pro jiného představuje klidnější prostředí, blízkost přírody a možnost vyrazit po práci rovnou na turistiku nebo na kolo přesně ten životní styl, který hledal.
Pokud do druhé skupiny patříte i vy, sen o domě na Liptově nebo pod Tatrami nemusí být vůbec nereálný. Jen je dobré začít méně romanticky – důkladným výběrem lokality a pozemku. Samotný vysněný dům může přijít hned potom.