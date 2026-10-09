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Malostranskou besedou se rozléhal hlas královny Elsy a Viky ze ZOO: Eva Saija Burešová navštívila pořad 321Jedem!
Hosté slavného improvizačního pořadu Malostranské besedy musí vždy dodržet alespoň jednu zásadní podmínku. Je třeba, aby šlo o osobnosti buďto se slavnou tváří, nebo s výrazným projevem, který určitě osloví publikum, případně však většinou má jít o mistry svého oboru. Počátkem října se dostavil host, který zazářil splněním všech tří podmínek – herečka a zpěvačka Eva Saija Burešová.
Jak je již ustáleným zvykem, show představil nejdříve vedoucí souboru Just!Impro Nikola Orozovič společně s klavíristou Václavem Tobrmanem. Na scénu se však vzápětí dostavili další účastníci – Jirka Axmann a Jana Pokorná. Společně sehráli dvojí čtení dopisu střídavě po jednom slově. Tímto způsobem odvyprávěli fiktivní korespondenci mezi Ježíškem a exekutorem.
Poté na scénu vstoupila hlavní hvězda večera. Tato stálice české kultury již od osmi let studovala operní zpěv, aby následně ve čtrnácti svým hlasem obohatila dětskou operu Kolotoč v Národním divadle moravskoslezském. Jak dospívala, objevila se v řadě televizních pořadů i muzikálů pro dospělé. Její hlas zazněl v Drákulovi, Jesus Christ Superstar nebo i v disneyovském Ledovém království. Zároveň se však také věnovala své herecké kariéře. Díky tomu si ji řada českých domácností zapamatovala jako Kristýnu Popelkovou ze seriálu Slunečná, nebo Viktorii Janečkovou ze seriálu ZOO.
Na svou účast v seriálech vzpomínala s radostí a zmínila se, že jí vlastně vyhovovalo, jak sama znala osudy postav maximálně několik epizod dopředu. Poslední dobou se však věnuje především hudbě. Letošního roku představila desku SAIJA, pojmenovanou finským výrazem pro princeznu. Toto slovo ostatně nyní používá jako své prostřední jméno. Nedávno také vydala zásadní singl MLČ, na kterém spolupracovali Štěpán a Matěj Jelenovi, Daniel Holý a Filip Vlček. Klip je považován za začátek její metalové dráhy. Sama Burešová přiznává, že tvrdá muzika jí pomáhá vyrovnat se s příznaky ADHD a s úzkostí.
Burešová se na pódiu pohotově rozpovídala a inspirovala moderátory. Prvním vystoupením byla improvizace Slavná zpěvačka pije latté na pláži, předváděná v žánrech dark romance, detektivka a opera. Zpěvačka hovořila o nové písni „Šest písmen“, volně inspirované populárním animovaným seriálem Hazbin Hotel, což zase podnítilo skeč Chata v lese, během něhož se improvizátoři vzájemně dabovali. Společně s moderátory se pak Burešová zúčastnila dalšího vyprávění po jednom slově, tentokrát označeného jako Vtip o jablku. Svými režisérskými zásahy mistrně řídila scény Supermarket a Stav beztíže na Měsíci. Sama také inspirovala téma scénky s omezeným počtem slov jednotlivých aktérů Oběd u upírů. Jako jedna z mála hostujících hvězd se v duetu připojila k pianistovi souboru Václavu Tobrmanovi a zazpívala si s ním song, který hudebník tradičně složil na základě několika slov od diváků. Obecenstvu Malostranské besedy ještě věnovala na přání hit z muzikálu Drákula – Jsi můj pán.
Na dotaz, jaká kariéra by umělkyni nejvíc bavila, kdyby se nevěnovala své současné kariéře, odpověděla Burešová, že by se nejraději viděla jako odbornice na dýchání pod vodou. Právě takovou životní dráhu jí tedy improvizátoři přisoudili v závěrečném čísle – dabovaném rozhovoru.
Pokud by měla Burešová poslat všem lidem na světě SMS, jejím textem by bylo „Buďte laskaví!“
Pořad 321Jedem! se vrátí 2. listopadu a jeho hostem bude tentokrát zpěvák, skladatel a herec David Kraus.
Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt