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Zvěrolékař a kočičí historky: James Herriot vzpomíná na kočky, jejich páníčky i staré časy veteriny
Kdo by neznal nejslavnějšího veterináře, který se i v Čechách těší oblibě už desítky let. Jota nyní tuhle klasiku vydává znovu, protože je určitě beznadějně vyprodaná. Tyhle knížky patří k těm, které si necháte doma a občas se k nim vracíte…
Herriot v této útlé knížce vzpomíná na časy, kdy se veterina soustředila hlavně na krávy a koně – čas domácích mazlíčků měl teprve přijít. To ale kočkám nijak nebránilo získávat si srdce svých páníčků. V deseti příbězích se tak seznámíme s kocourem, co navštěvuje vesnické společenské akce, ale i se zlomyslným pacholkem, kterému nejde dát tableta na odčervení bez pořádného zápasu.
Veterinář tu popisuje boj a snahu ochočit si zdivočelé kočky, co mu bydleli v dřevníku, a svou nesmírnou frustraci z té ironie, že ho sice všechny kočky milují, kromě těch, co má za domem.
S láskou a vnímavostí tu autor líčí to zvláštní propojení člověka a jeho kočky, pouto, které si chlupatá zvířátka dokáží vytvořit i k těm nejnepravděpodobnějším osobám.
Historky tu nejsou jenom veselé – život a smrt jdou ruku v ruce v Yorkshiru stejně jako kdekoliv jinde. Ale převažují ty milé, laskavé, takové, kvůli kterým si čtenáři zařazují Herriotovy příběhy do knihovničky pro druhé čtení…
Knížka také může skvěle dokreslit dojmy ze seriálu BBC, který se opět vrací na obrazovky…
Překlad: Eva Marxová, Ilustrace na obálce: Aleš Leznar, Nakladatel: Jota, 2026, 123 stran