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Nevhodný letní románek od Ali Hazelwood bere čtenáře k moři, a nechá ho pobavit se milým příběhem bez velkých dramat
K létu patří typicky letní romantické čtení, zvlášť když se propojí s dalšími přečtenými tituly. Nová knížka Ali Hazelwood tentokrát zavádí čtenáře do Itálie, na sicilskou Taorminu. Tam se sjíždějí přátelé, postavy z autorčiny knihy Tohle není láska, kde dominovala samotářská Rue a chytrý Eli.
Eliho mladší sestra Maya už je dospělá a tajně zamilovaná do jeho kamaráda z biotechnologické firmy Conora Harknesse. Ten ji ale odmítá vidět jinak než jako „Eliho mladší sestřičku“. Patnáctiletý věkový rozdíl je jen jedním z jeho důvodů, proč se veškeré Mayino svádění setkává s neúspěchem…
Sicilská Taormina je doslova Ráj na Zemi, cypřiše, olivy, staré vily a Jónské moře… A neskutečné karamboly, které tenhle výlet provázejí. Autorka tu zase úspěšně kombinuje humor, romantiku a vědu, ale tu tentokrát jen okrajově, vždyť je léto, nikomu se nechce přemýšlet a tohle je navíc předsvatební výlet…
Předsvatební veselí bylo i tématem jiné letní romantiky, Žena přes palubu, která se sice odehrávala na parníku, ale cílová destinace byla zase Sicílie! Co všichni s tímhle ostrovem mají?
Katánie se svou Taorminou byla také centrem dění ve třetím díle detektivek Cristiny Cassar Scalie, který jsem četla nedávno. Takže jsem tu často bojovala s pocitem, že každou chvilku pohodu u bazénu přeruší katánská policie v čele s komisařkou Vaninou, a začne vyšetřovat mrtvolu ve studni… Která byla sice v jiné vile, v jiném příběhu, ale ta náhoda byla opravdu veliká.
Sicílie je prostě kouzelná a naprosto dokonalá lokace pro letní čtení, ať už o osudové lásce, nebo o posledních krocích oběti vraždy… Vždycky stačí sednout si do stínu cypřišů, dát si granitu a nějaký dezert, poslouchat cikády a dívat se na moře…
Originál: Problematic summer romance, 2025, překlad: Jana Jašová, vydal: Ikar, 2026, 376 str.