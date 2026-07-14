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Žena přes palubu od Portie Macintosh nabízí různé varianty svatebního veselí a hrdinku, která na ně opravdu nemá náladu
Sympatická hrdinka Jessa je v pohodě, dokud pohoda neskončí. Její nanicovatý přítel Todd jí pustí k vodě přímo na svatbě jejich přátel. A další svatba přátel je ve velmi blízké budoucnosti. Jak se tam má Jessa ukázat se zlomeným srdcem?
Ke všemu se ukáže, že když už je na dně, má Jessa tendenci přivolávat nejrůznější maléry, opíjet se, padat do bazénu nebo do náručí náhodných cizinců. Jedním z těch cizinců se ukáže být bývalý přítel Toddovy nové známosti. Brodyho odkopla jeho přítelkyně Nikki v ten samý den, a díky okolnostem se rozhodnou předstírat, že jsou Brody s Jessou spolu – čistě ze msty, uražené ješitnosti, zlomeného srdce nebo přechodného šílenství. Tahle velkolepá chystaná svatba trvá snad týden, co se tak během veselí může nejhoršího stát?
Celkem klasická zápletka romantických komedií o zhrzeném páru, který dostal kopačky a pomstychtivě se sjednotil, aby zjistil, že už vlastně původního partnera vůbec nechce zpátky, je dost provařená. Co nového autorka vlastně nabízí?
Její hrdinky jsou vždy zajímavé, sympatické, mají zvláštní práci (Jessa přikrášluje domy, aby se dobře prodaly) a hlavně si moc nedůvěřují. Je snadné jim porozumět, a Jessa je přesně ten případ. Navíc je vtipná, takovým tím zahořklým způsobem. Bonusem je nekonečná smršť trapasů, do kterých se dostává. Ale čím se příběh vymyká a co mě nadchlo, je letní a svatební prostředí zaoceánského parníku, plujícího na Sicílii. Vlastní bazény, posilovny, luxusní restaurace, spousta možností, kde se oba páry můžou střetávat. Taky tu byl hodně důraz na ten tlak svatebního očekávání – člověk musí předstírat, jak je pekelně šťastný, i když by nejraději zalezl do díry a tam tragicky pošel. Ale nesmí přece zkazit náladu ostatním…
Romantická linka samotná byla také zvláštní. Kdo čekal žhavé jiskření nebo téma „od nenávisti k lásce“, bude zmatený. I já byla. Sportovec Brody totiž neměl tolik prostoru, abyste vůbec pochopili, proč by se do něj měl někdo zamilovat. Jen se všemu usmíval, žertoval a vše zvládal pozitivně. A zachmuřená a věčně deprimovaná Jessa se pomaličku vedle něj začala taky usmívat, aniž by si toho všimla. Prostě ji nakazil svým optimistickým přístupem a získal si její srdce nenápadně, uprostřed vynuceného svatebního veselí.
Žena přes palubu nabízí klasické letní romantické čtení z prostředí luxusního parníku, kde namísto explicitních sexuálních poloh najdete různé druhy svatebních programů, animační zábavy a padání do bazénů…
Originál: Going overboard, překlad: Tereza Nuckollsová, vydal: Slovart, 2026, 245 str.