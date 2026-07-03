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Soutěž o 3 výtisky knihy: Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel Casanave: Sapiens – Ilustrované dějiny, Díl první: Zrození lidstva
První díl komiksové adaptace mezinárodního bestselleru o tom, jak se z obyčejné opice stal člověk schopný štěpit atomy, létat na Měsíc a měnit genetický kód života, právě vydalo Nakladatelství Jota a vy o něj můžete soutěžit. Titul získal nominaci na Goodreads Choice Awards 2020 v kategorii Nejlepší grafický román a komiks.
Autor izraelský historik a filozof Yuval Noah Harari (*1976) je považován za jednoho z nejvlivnějších současných myslitelů. Už roku 2002 získal doktorát na Oxfordské univerzitě. V současné době přednáší na katedře historie Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a je významným výzkumným pracovníkem Centra pro studium existenčních rizik na Cambridgeské univerzitě. Se svým manželem Itzikem Yahavem založil společnost Sapienship, která se zaměřuje na vzdělávání.
„Zajímavé a provokativní. Dává vám to pocit perspektivy, jak krátce jsme na této zemi, jak krátkou dobu existují věci jako zemědělství a věda a proč má smysl je nebrat jako samozřejmost.“
Barack Obama
„Tuto knihu bych doporučil každému, koho zajímá raná historie lidstva. Je podaná tak zábavně a poutavě, že ji budete jen těžko odkládat.“
Bill Gates
„Harari se spojil s tvůrci, kteří jsou mistři grafického formátu, a oživil tak svůj akademický pohled na dějiny hravým a provokativním způsobem. Informativní sprint evolucí a důsledky lidského vývoje.“
Kirkus Reviews
„Mladí nadšenci do vědy i dospělí filozofové si budou chtít tuto chytrou a strhující knihu přečíst.“
Publishers Weekly
Soutěž končí 17. července 2026.
Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství Jota.
ANOTACE
Ve světě zavaleném nepodstatnými informacemi platí, že v jednoduchosti je síla. Jak vnímat celkový obraz, aniž bychom byli zahlceni nekonečným množstvím nicotných detailů? Jednou možností je podívat se na ten skutečně velký obraz – na celou historii lidského druhu – s nadhledem. Kniha Sapiens – ilustrované dějiny je příběh o tom, jak se z obyčejné opice stal člověk schopný štěpit atomy, létat na Měsíc a měnit genetický kód života.
Průvodce Yuval Noah Harari společně s postavami jako pračlověk Bill, Dr. Fikce a detektiv Lopezová vás zvou na projížďku dějinami. Grafická forma poskytuje čtenářům nové možnosti intelektuálního a uměleckého zkoumání historie. Evoluce člověka je pojata jako zábavná televizní reality show. První setkání člověka moudrého a neandrtálce nahlédneme prostřednictvím mistrovských děl moderního umění. Vyhynutí mamutů a šavlozubých tygrů zase vyřešíme jako detektivní případ.
Tato ilustrovaná série je zábavným převyprávěním příběhu lidstva, adaptací světového bestselleru Sapiens: Stručné dějiny lidstva, knihy, která byla přeložena do 60 jazyků a prodalo se 16 milionů výtisků. Překypuje vtipem, humorem a barvitými postavami. Jejím úkolem je zaujmout ty, kdo se obvykle vědou a dějinami nezabývají.
Nakladatelství Jota, přeložila: Bronislava Grygová, originální název: Sapiens: A Graphic History, Volume 1: The Birth of Humankind, pevná vazba s přebalem, 248 stran, doporučená cena: 598 Kč
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