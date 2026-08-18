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Kavalíři od Kláry Klocové nabízí milou historickou romanci, která nikam nespěchá
Historická queer romantika s tak slow-burn námětem, že i schnoucí omítka je rychlejší. Přesto si čtení užijete…
Dospívající „knížátko“ Cardan má starostí až nad hlavu. Je ve věku, kdy matky jeho kamarádů začínají pořádat přehlídky vdavekchtivých slečen, a tak sám raději zvolí „kavalírskou cestu“. Čili útěk. Jeho družina se rozšířila o mladého vojína Pala, který moc nemluví, ale jako osobní stráž je všudypřítomný.
Mladý kníže po cestě navštěvuje zámky a své přátele, a my jsme pomalu lapeni jemnými náznaky malérů, které se staly v minulosti a před kterými Cardan utekl. Je to málem jako detektivka odhalovat, co se vlastně děje. Princátko působí křehce a zženštile, a my až časem zjišťujeme okolnosti, proč tomu tak je. Nejpalčivější malér však je Cardanovo zjištění, že se mu líbí spíš kluci – a ve svém postavení kvůli tomu nemá šanci být šťastný…
Pak je tu ještě mlčenlivý strážný Palo, který má vlastní nálož tajemství. Dalšími postavami jsou komorník a velitel stráží, kteří se o mladého pána strachují, a nejsou si jisti přínosem Pala v jeho blízkosti…
Na textu je znát, že autorka je velký fanda do historie – najdete tu dokonalé popisy zdobného oblečení nebo dvorské etikety. Díky tomu máte pocit, že vám to, o čem obvykle zámecký průvodce suchopárně vypráví, ožívá přímo před očima. I když jde o fiktivní názvy ve vymyšlené zemi, inspirace českým barokem je zcela zřejmá.
V křehkém příběhu občas probleskne i humor, třeba když Cardan zvažuje různé elegantní formy dvoření – které by se však o stoického Pala rozbily jak vlny o skálu.
Milá a rozkošná romantika připomíná spíš pohádku – pokud hledáte historicky věrný queer příběh, jděte jinam. Tady autorka zvolila moderní tolerantní přístup – takže největší problém neleží v tom, jestli klučičí pár je nebo není přípustný, ale hrozba se vznáší spíš ve vzdáleném přízraku Cadranovy podivné matinky…
I když tu není moc děje, objeví se tu i vážná témata, jako je závislost, nezdravé hlídání váhy nebo nízké sebevědomí… na jednu neuspěchanou cestu je toho docela dost. Já si příběh moc užila, líbila se mi historická atmosféra, postupné odtajňování záhad… navíc Cardan je zlatíčko a nejde jinak než mu držet palce…
Vydal: Yoli, 2026
494 stran