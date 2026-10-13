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Peter S. Beagle: Obávám se, že máte draky je vtipný i melancholický příběh o nečekaných hrdinech
Království Bellemotnagne je zamořené draky. Malými, velkými, jakýmikoli… Někdo je musí vyhubit. Jenže v pohádkách nebývá všechno tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Zvlášť když draci nemusí být jen krvelačné bestie, princové netouží po princeznách a hrdinové se do svých hrdinských rolí vůbec nehrnou. Peter S. Beagle nabízí osobitou fantasy pohádku pro dospělé. Střídavě úsměvnou, melancholickou i překvapivě vážnou.
Funkce dračího deratizátora je sice nutná, ale i tak na konci společenského žebříčku. Gaius Aurelius Constantin Heliogabalus, který nesnáší všechna svá jména a nechává si říkat Robert, zdědil deratizační firmu po svém otci, a chytání a hubení draků nesnáší. Protože v hloubi duše má draky rád…
Na hradě je krásná princezna a kolem ní záplava princátek, kteří se jako obvykle přišli ucházet o její sličnou ručku. Taky přijel princ, který jen projíždí a o ženění nemá ani sebemenší zájem. A hrad nutně potřebuje deratizovat. A to je výchozí situace…
Čtenáře pochopitelně zajímá, jakým směrem se zápletka vydá. Rozcestí je spousta…
Kupodivu tenhle pohádkový příběh nebyl nakonec tak praštěný, jak by kdekdo čekal, soudě podle názvu nebo anotace. Ale byl milý a úsměvný, alespoň ta první část, a zatáčel se nečekanými směry, což bylo osvěžující. Máme tady přitroublého prince, sebevědomou princeznu, a třeba taky dva vychytralé komoří, jejichž tanečky silně připomínají rádce v Šíleně smutné princezně. Rovněž se tu vyskytuje dobrácký král a královna, která nenápadně vládne za něj. A spousta draků. Malých hodných, a velkých monster…
Příběh se tak různě přelévá – chvíli připomíná legrační variaci na Prince Bajaju, pak zas zvážní natolik, až zapochybujete, jestli se vám ty veselé části jen nezdály. A někdy jsou veselé i vážné zároveň.
Vyprávění plné roztomilých dráčků i lidožravých bestií svým osobitým stylem popisuje úskalí toho být hrdinou, nebo aspoň někým, koho za hrdinu považují. Kdekdo v příběhu je vlastně nespokojený s rolí, jakou má hrát a kterou mu určil osud nebo společenská třída. Ale vážně záleží tolik na těchhle nálepkách?
Na konci tohohle dobrodružství žádná z hlavních postav nezůstane stejná a vám bude nejspíš líto, že epická výprava končí. Spousta blbin má tři díly a tohle zvláštní vyprávění je definitivní? Není to fér. Komu ale zachutnal autorův posmutnělý styl, může zkusit nějaké jeho předchozí knihy a zjistit, jestli budou podobně neurčitě fascinující…
Originál: I am afraid you´ve got dragons, 2024
Překlad: Petra Diestlerová
Vydal: Argo, 2026
252 stran