(c) Styl života, 2026, kontakt
Kocour a jeho lidi od filipínské autorky Tanyy Guerrero je plný lásky k New Yorku a kočkám
V jedné čtvrti v Brooklynu je spousta osamělých duší. A některé z nich se znají s Kocourem. Toulavý černý Kocour má svoje trasy a ví, kde dostane něco k jídlu. Zná svoje lidi, ty, kteří po něm nic neházejí, ani ho nevykazují ze svých dvorků. Ale oni se navzájem neznají. Což se ale právě díky toulavé newyorské kočce může snadno změnit…
Osamělá Núria pracuje v kavárně a chodí krmit divoké kočky. O její krmící aktivitě ví místní pošťák Omar, kterého milují všechny babičky v jeho čtvrti. Čerstvě ovdovělý majitel večerky Bong sice Núrii a Omara zná od vidění jako své zákazníky, ale přece se nebude svěřovat a vylévat si srdce úplně cizím lidem? Ale jeho milovaná žena krmila černého kocoura a byla by smutná, kdyby v tom po ní nepokračoval. Plachý spisovatel Collin čeká na inspiraci, a mezitím vyrobí pro toulavou kočku, co bydlí v křoví za jeho domem, kočičí domeček. A pokladní Lily má své tajné důvody, proč pracuje zrovna v téhle čtvrti, ale její plány selhávají tváří v tvář nedostatku kuráže…
Příběh je sice feel-good, ale z větší části není moc veselý, spíš takový posmutnělý. Popisuje pár mladých osamělých lidí, kteří hledají svůj smysl života, něco, čím by zaplnili tu prázdnotu. Takřka pohádkový kocour je nenápadně propojuje, jako nějaká víla z disneyovky.
Knížka je primárně pro kočkomily, ale potěší i ty čtenáře, kteří si chtějí odpočnout od kriminálek a náročného čtení něčím hřejivějším, co jim nabídne útěchu a zaručený dobrý konec plný pospolitosti.
Originál: Cat´s people, 2025, překlad: Jana Vlčková, vydal: Ikar, 2026, 335 stran