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Než dohoří poslední svíce: Skvělá alternativa k adventnímu kalendáři
Je to už nějaký ten den, kdy se konal naprosto skvělý 3. ročník Festivalu Dobrých knih. Na jeho konci proběhla třešnička v podobě křtu knihy Než dohoří poslední svíce. A tu si potřebujete koupit a začít se těšit. Proč?
Netradiční adventní kalendář
Než dohoří poslední svíce je soubor 24 povídek od 26 autorů, který si můžete zakoupit místo adventního kalendáře. Funguje to podobně jako ten klasický čokoládový, jen místo otevírání okének a vyloupávání čokolády si přečtete jednu z povídek a ideálně přesně v ten den, pro který je určená. Nejspíš zjistíte, že letošní advent bude pořádně mrazivý. Netradiční adventní kalendář v podobě knihy obsahuje povídky zvučných jmen, jako Petra Klabouchová, Jana Jašová, Jana Poncarová, Kateřina Surmanová a také řadu dalších skvělých autorů, z nichž některé širší veřejnost třeba úplně neměla zatím příležitost poznat.
Z povedeného křtu, kterého se zúčastnila většina autorů této antologie, bylo možné zjistit, jak k zadání jednotliví spisovatelé přistoupili. Například Kateřina Surmanová prozradila, že Vánoce miluje a doufá, že se tam atmosféra propsala. Využila jako námět událost, kdy v restauraci potkala sedět samotného u stolu chlápka v andělském obleku a ona si v té chvíli přála jednou motiv využít.
Antologii sestavili Oldřich Suchý, Martin Štefko a Lucia Švorcová, a právě Lucia prozradila, že speciálně Lucie dostaly v povídce od Nory Eckhardtové „dost naloženo“, čímž v obecenstvu vyvolala velkou zvědavost. Samotná autorka povídky si pak ještě přisadila svým vyprávěním o drsných legendách o svaté Lucii.
Je skvělé, že každá povídka je jiná stylem, někdy i svérázná přístupem k zadání. U některé budete marně hledat souvislost s příslušným dnem v kalendáři.
Tereza Kadečková a David Hálek dostali v zadání 7. prosince, a mohli tak využít pohled dvou postav. Michaela Mergelová si do sborníku přichystala grotesku, ve které se pokouší oživit Johna Lennona. Iva Hadj Moussa prozradila, že miluje adventní těšení a v povídce využila při tom všem těšení mrazivou linku, která může spočívat i ve vztahu rodič-dítě.
Veronika Opatřilová poprvé psala o českém prostředí, příběh se odehrává na Rejvíze v Jeseníkách. Oldřich Suchý, který křest moderoval, ve vtipném rozhovoru sám se sebou prozradil, že na konci adventu hodně vnímá všechen ten hon za dárky, kdy podle autora propuká v supermarketech šílenství. Jeho povídka je temná i groteskní. (Mimochodem, pokud budete v honu za knihami, můžete se podívat třeba i po nové detektivce Oldřicha Suchého s názvem Případ Y. pozn. red.)
Jiří Klečka podle svých slov zase vytvořil „real time thriller“.
Netradiční adventní kalendář v podobě knihy se křtil zcela jinak
Skvělý počin si nezasloužil polití čímkoliv, ale byl převázaný stužkami, a každý autor jednu rozstřihl a popřál jí něco hezkého. Třeba: „Ať vás mrazí nejen z těch zimních měsíců, ale z toho čtení.“ Jedna z autorek zase popřála, ať knížka zpříjemní Vánoce i těm lidem, kteří je jinak rádi nemají.
Na která jména se můžete těšit? Petra Klabouchová, Jana Jašová, Jana Poncarová, Marie Irová, Antonín Mazáč, Kateřina Surmanová, Tereza Kadečková a David Hálek, Michaela Merglová, Lucie Hlavinková,
Iva Hadj Moussa, Přemysl Krejčík a Lukáš Vavrečka, Karin Novotná, Nora Eckhardtová, Honza Vojtíšek, Ondřej Kocáb, Marie Hajdová, Václav Votruba, Miroslav Hlaučo, Petr Boček, Veronika Opatřilová, Barbora Šťastná, Oldřich Suchý, Jiří Klečka a Martin Štefko.
Advent tu bude dřív, než se párkrát otočíte okolo jídelního stolu. A dáreček, který si pro nás připravilo nakladatelství Golden Dog, se vyplatí mít připravený. My jsme a už se těšíme na první příběh. Co vy?