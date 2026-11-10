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Soutěž o 3 výtisky knihy: C. D. Payne Nejkrásnější chlap na světě
Máte rádi knihy, ve kterých nechybí humor, nečekané situace a pořádná dávka nadsázky? Takový je nový titul C. D. Paynea s názvem Nejkrásnější chlap na světě. Příběh neobyčejně pohledného mladíka, kterému krása přináší víc starostí než radosti, vás zavede do San Franciska konce 50. let. Vyhrajte v soutěži jeden ze tří výtisků této knihy, kterou vydalo z nakladatelství JOTA.
C. D. Payne (* 1949, Ohio) je americký volnomyšlenkář a spisovatel. Proslavil se především sérií kultovního deníku Mládí v hajzlu (Nakladatelství JOTA, od roku 1995). Měl asi třicet zaměstnání a žádné se mu podle jeho slov nelíbilo. V současné době se věnuje provozu svého nakladatelství Aivia Press, muzeu karavanů a psaní beletrie. Žije v Sonoma County, severně od San Franciska. V Nakladatelství JOTA dále vyšly knihy: Holubí mambo (1999), Americké krásky (2006), Neviditelný (2012), Dědictví aneb Jak Helena ke štěstí přišla (2013), Brenda Veliká (2013), Nestydaté plavky (2015), Zázrak v plechovce (2017), Z hovna bič (2017) a Nejkrásnější chlap na světě (2026).
Soutěž končí 24. listopadu 2026.
Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství Jota.
ANOTACE
Novinka od mistra nekorektního humoru a autora kultovní série Mládí v hajzlu!
Může být muž až příliš hezký? Je léto roku 1959 a Ray Corber si ve San Francisku vydělává na živobytí stěhováním klavírů – bez cizí pomoci. Tento pětadvacetiletý adonis je velice obezřetný, co se „postranních motivů“ žen týče, a za všech okolností se vyhýbá jakýmkoli citovým závazkům. Pak si ho však jednoho dne vyberou do hlavní role pro divadelní hru Nejkrásnější chlap na světě.
Ray se najednou ocitá ve středu pozornosti tisku, zdivočelých fanynek a žen okouzlených jeho zevnějškem. Dokáže se Ray vyrovnat s novou rolí celebrity a komplikacemi hereckého života? Vydejte se s „modrookým mužem snů“ na divokou jízdu po hrbolaté cestě k lásce a slávě.
Nakladatelství Jota, původní název: The Handsomest Man in the World, překladatel: Naďa Funioková, 334 str., 398 Kč
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