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Divadlo Hybernia se odvážně pouští do kultovní knižní klasiky Saturnin, tentokrát drze a po svém
Kdo by neznal legendární knižní předlohu o důstojném pánovi a jeho nevypočitatelném sluhovi? Kniha je srdeční záležitostí generací čtenářů a mnozí ji umí zpaměti. Autoři tohoto muzikálu však k látce přistoupili po svém.
Režisér Tomáš Dianiška, známý hlavně z Divadla pod Palmovkou, a známý také svým nekonvenčním a drzým přístupem ke klasice, se vzácně shodl s autorem libreta Romanem Říčařem. Ani jeden nehodlal uvést hru, kde se jen přeříkává známý text. Místo toho si s klasikou trochu pohráli a posunuli ji blíž k moderním divákům. Výsledek je, že ti, co se možná těšili na suchý britský humor, budou zmatení. Ale ti, co znají předlohu zpaměti, budou poznávat situace a bavit se, kolik z předlohy zůstalo, co všechno se dá vymyslet na scéně s točnou a vyjížděcími prostory, a ano, možná se dá na ty známé postavy dívat i takhle.
Režisér pojal postavy dost divoce
Režisér totiž pojal postavy dost divoce a vlastně je posunul blíž k parodii. Bezejmenný hlavní hrdina je ještě větší moula, než je obvyklé. Saturnin je v uniformě hotelového stevarda báječně přehrávající (a jeho úloha tu není tak docela ústřední). Teta Kateřina je mimořádně zákeřná hyena a Milouš mnohem slizčí, než jsme zvyklí. Charaktery tady skvěle podtrhuje výborné obsazení, které kombinuje známé tváře s těmi méně známými. Tomáš Kyselka jako plachý a váhavý Jirotka/Oulický (prostě ten hlavní) je správný typ trouby, Zbygniew Kalina rozehrává coby excentrický Saturnin celý svůj komediální repertoár, Dalibor Gondík skvělý jako hláškující doktor Vlach, Jaromír Dulava hraje dědečka, výrazná Vítězslava Karolová jako živelná slečna Barbora (u které tak trochu nechápete, co na tom troubovi vlastně vidí). Tetu Kateřinu ztvárnila výtečně Kateřina Bohatová, tu byste nechtěli mít v rodině, a Petra Šmída v roli úlisného Milouše byste zas coby osamělá žena nechtěli potkat v tmavé uličce.
Hudbu a libreto si vzal do parády muzikant Roman Říčař, a je to velmi pestrá směs žánrů. Pamětníci vzpomínají s láskou na legendární zpracování Saturnina v divadle ABC, kde Melody Makers drželo swing po celou dobu. Tady je žánrové rozpětí větší, ale vždy se vrací ke swingu aspoň připomínkou. Nebo vtipnými vsuvkami trojice swing girls. Mě se kupodivu víc líbily sborové scény a písně (hlavně ta z pochodu do hor My jdem dál). Střídaly se veselé a svižné melodie s pomalými sóly hlavního hrdiny o tom, jak je sám a váhá, a přiznám se, že po třetí takové už jsem ho měla plné zuby.
Saturnin z Hybernie je jiný, ale originál
Najdete tam známé situace i známé hlášky, a dokonce i několik nových. Znalci předlohy tam odhalí, že ne vše je nutné vyjádřit doslovně. (Když se část publika začala pochechtávat dřív, než kdokoli na jevišti promluvil, poznali jste zavilé čtenáře.) Ale myslím, že tohle je jediné zpracování, kde tou koblihou do publika opravdu hodí…
Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky v muzikálovém kabátě.
Premiéra: 12. září 2026
Jirotka: Radek Melša, Tomáš Kyselka
Saturnin: Zbigniew Kalina, Jakub Tvrdík
Barbora: Kateřina Marie Fialová, Vítězslava Karolová
Tetička: Kateřina Erika Stárková, Kateřina Bohatová
Dědeček: Jaromír Dulava, Jan Krafka
Doktor Vlach: Dalibor Gondík, Bronislav Kotiš
Milouš: William Valerián, Petr Šmíd
Scénář a režie: Tomáš Dianiška
Scénář, hudba a texty písní: Roman Říčař
Choreografie: Ivana Hannichová
Scéna a kostýmy: Lenka Hollá
Dramaturgie: Anna Smrčková