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Hlas české i romské scény zazněl v Malostranské besedě: David Kraus zavítal do pořadu 321Jedem!
Soubor Just!Impro již dlouhá léta zve do svého improvizačního pořadu hosty různých talentů. Počátkem letošního listopadu se na prkna Malostranské besedy dostavil muž, který jako by ve své osobě vydal za celou samostatnou skupinu tvůrčích osobností. Improvizační pořad 321Jedem! přivítal na svou scénu českého zpěváka, textaře a příležitostného herce Davida Krause, syna neméně známého herce a moderátora Jana Krause.
Nikola Orozovič jako vždy nejprve pozdravil diváky a uvedl na scénu své dva kolegy – Janu Pokornou a Martina Vasqueze, kteří společně sehráli scénku Hospodská kuchyně vyprávěnou v dotazech. Poté se k nim již připojil samotný David Kraus, zvědavý na formát pořadu, s nímž nechtěl být předem obeznámen.
Nutno říct, že host se s moderátory velice rychle sžil, inspiroval jejich improvizaci a ocenil jejich výkony. V rozhovorech se svěřil se svými zkušenostmi ze sféry různorodé hudební kariéry, umělecké pedagogiky i z dětství. Diváci se tak dozvídali nevšední příhody například o tom, jak mu otec pravidelně vypouštěl z bytu do volné přírody jeho zvířecí mazlíčky, ať už šlo o mluvícího špačka, leguána nebo o jedovaté hady. Tyto epizody byly zpracovány ve vystoupení Roztomilé zvířátko, v němž se moderátoři vzájemně dabovali. Krausova oblíbená hračka, tedy ztvárnění filmového E. T., posloužila jako inspirace pro scénku Pianista se svítícím prstem, vyprávěnou v žánrech fantasy, životopisu a romantické poezie. Zoologické téma se vrátilo ve skeči Odborník na cvičení makaků, založeném na rozhovoru moderátora a tří dalších postav, přičemž každá odpovídala po jednom slově.
Samotný host pořadu přiznal, že v dětství raději kreslil, nicméně rodiče často poslouchali dobovou muziku, a to sehrálo roli v jeho postupnému příklonu k hudební kariéře. Již jako malého chlapce si ho do svého sboru vybral známý hudebník a pedagog Pavel Jurkovič a zásadně tím ovlivnil jeho vztah k hudbě. V letech 1987 až 1996 poté navštěvoval základní školu se speciálním hudebním zaměřením a pokračoval na Ježkově hudební konzervatoři. Ve třetím ročníku však konzervatoř opustil a stal se sólovým zpěvákem kapely Laura a její tygři. Příležitostně se objevil i jako herec, například v pohádce Královský slib nebo ve snímku Archa pro Vojtu. Své bohaté zkušenosti později předával studentům Mezinárodní konzervatoře Praha, kde působil jako pedagog interpretace a supervizor. V současnosti spolupracuje s Českým národním symfonickým orchestrem. S romským hudebníkem Milanem Šenkim založil hudební projekt The Gipsy Brothers, který si klade za cíl přiblížit romskou hudbu širokému publiku. Kraus byl jednou z hlavních tváří romského festivalu Khamoro, pojmenovaného podle písně, kterou divákům v Malostranské besedě také zazpíval. K hudebnímu doprovodu tradičně přispěl pianista Václav Tobrman, který poté na základě slov od diváků jako vždy zahrál svůj vlastní humorný song.
Improvizační představení doplnily ještě skeče Cesta na dovolenou a Hra na ruchy.
Na dotaz, jaká kariéra by hosta nejvíc bavila, kdyby si zvolil jinou životní dráhu, odpověděl Kraus, že by se nejraději viděl jako odborník na likvidaci plastů. Právě takovou úlohu mu tedy improvizátoři přisoudili v dabovaném rozhovoru, ve kterém ho označili pojmem „Plastiáš“, což Krause velmi pobavilo.
Na dotaz, jakou SMS by poslal všem lidem na světě, odpověděl slovy „Buďte tolerantní“.
Pořad 321Jedem! se vrátí ve speciálním vánočním formátu 15. prosince, kdy se diváci mohou těšit i na ochutnávku vín. Hostem bude totiž someliér a majitel vinárny Na skleničku Jan Bartoň.
Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt