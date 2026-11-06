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Domácí sauna: Osobní regenerační útočiště bez nutnosti cestování
Mít možnost po náročném dni zavřít dveře před okolním světem a během pár minut dopřát svému tělu hloubkovou regeneraci už dnes není výsadou luxusních rezidencí. Domácí sauna se stává přirozenou součástí moderního bydlení, která promění obyčejný večer v ozdravný rituál. Pravidelné saunování posiluje imunitní systém, zrychluje metabolismus, vyplavuje toxiny a přináší hlubokou psychickou úlevu.
Vlastní zázemí vám navíc garantuje absolutní soukromí a perfektní hygienu bez nutnosti platit vstupné či dojíždět do veřejných center.
Jaké typy nabízí moderní domácí sauna?
Výběr správné technologie závisí na tom, zda preferujete tradiční horký vzduch, nebo šetrné sálavé teplo:
Finská domácí sauna: Klasika stavící na vysokých teplotách (80 až 110 °C) a nízké vlhkosti vzduchu kolem 5 %. Teplo ze saunových kamen se poléváním lávových kamenů mění v intenzivní horkou páru, která otevírá póry a stimuluje imunitní reakce těla. Jedno saunování se standardně skládá ze 3 až 4 cyklů prohřívání a prudkého zchlazení.
Infrasauna: Místo ohřevu vzduchu v kabině využívá infrazářiče, jejichž paprsky prohřívají lidské tkáně přímo do hloubky až 4 cm. Pracuje při nižších teplotách (30 až 60 °C), díky čemuž je šetrná k srdci i dýchacím cestám a vhodná pro kardiaky, děti i seniory.
Biosauna a kombinovaná sauna: Biosauna spojuje prvky finské a parní sauny při mírnější teplotě (50–60 °C) a vyšší vlhkosti (30–60 %) s možností aromaterapie. Kombinovaná domácí sauna pak umožňuje v jedné kabině libovolně střídat elektrická kamna s infrapanely.
Ideální rozměry a kam saunu umístit
Dnešní technologie umožňují vestavbu sauny téměř do jakéhokoliv interiéru – od koupelny a ložnice přes technickou místnost až po půdní vestavby či terasy.
Rozměry kabiny: Pokud zvolíte infrasaunu, pro jednu osobu postačí kompaktní rozměry 90 × 90 cm nebo 100 × 100 cm. Pro dvě osoby se doporučuje půdorys cca 120 × 95 cm až 140 × 120 cm. Klasická vnitřní finská sauna pro 2 až 4 osoby vyžaduje prostor od 200 × 200 cm, přičemž výška kabiny se standardně pohybuje okolo 190 až 210 cm.
Technické požadavky: Infrasaunu zapojíte do běžné 230V zásuvky a nevyžaduje speciální odvětrávání ani náročné stavební úpravy. Finská domácí sauna vyžaduje rovný podklad (ideálně keramickou dlažbu), odvětrání prostoru a u výkonnějších kamen nad 3,6 kW třífázové připojení na 400 V.
Materiály: Na jakém dřevě záleží?
Pro dlouhou životnost a pohodlí uvnitř kabiny je klíčové použít kvalitní nesmolnaté dřeviny:
Kanadský jedlovec (Hemlock): Pevné, trvanlivé dřevo bez suků a pryskyřice. Je tvarově stálé, skvěle izoluje a nevydává žádnou vůni, což oceňují alergici.
Severský smrk: Cenově nejdostupnější materiál. Po zahřátí příjemně voní po přírodní pryskyřici, vyžaduje však občasné ošetření parafínovým olejem.
Osika: Hladké, bezsukové dřevo s vysokou odolností vůči vlhkosti, které nepálí a drží si světlý odstín bez nutnosti náročné údržby.
Červený cedr: Luxusní tmavá dřevina odolná proti vlhkosti, která přirozeně uvolňuje zklidňující esenciální oleje.
Africká vrba (Abachi): Dřevo s extrémně nízkou tepelnou vodivostí, které se používá na lavice a opěrky, protože při dotyku s pokožkou nepálí.
Pořizovací cena a provozní náklady
Finanční náročnost se odvíjí od velikosti kabiny, zvolené technologie a výbavy:
Infrasauny: Pořizovací cena kompaktních modelů začíná na cca 16 000 až 20 000 Kč, vybavenější dvoumístné kabiny stojí od 20 000 do 40 000 Kč. Provoz je extrémně úsporný – jeden cyklus vyjde na pouhých 5 až 10 Kč za elektřinu.
Finské sauny: Základní interiérové kabiny pořídíte od 30 000 do 70 000 Kč (často bez saunových kamen, která se dokupují samostatně). Jeden saunovací cyklus včetně nahřátí vyjde přibližně na 40 až 100 Kč.
Pořízení vlastní potírny představuje dlouhodobou investici do zdraví a rodinné pohody. Pokud hledáte podrobného průvodce výběrem, srovnání konkrétních modelů a praktické tipy ke stavbě, navštivte odborný článek o domácích saunách na plavte.cz, kde najdete řadu dalších užitečných doporučení.