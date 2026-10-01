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Kdy se vyplatí markýza na terasu v Brně a proč ji lidé volí místo pergoly
Když v Brně a okolí řešíme s klienty stínění terasy, často stojíme před rozhodnutím: pořídit pevnou stavbu, nebo zvolit klasiku v podobě látkové markýzy? I když bioklimatická pergola Brno trhá poslední roky rekordy v popularitě, kvalitní markýza na terasu Brno má stále obrovské výhody a pro spoustu domů je jednoznačně lepší volbou.
Kdy dává markýza větší smysl než pergola a proč na ni nedáme dopustit?
Proč lidé volí markýzu namísto pergoly?
- Více světla v interiéru: Pevná konstrukce pergoly trvale ukrojí část světla, které proudí do interiéru. Pokud máte obývák nebo kuchyň spojenou s terasou, může být v místnosti po instalaci pergoly znatelně šero. Markýzu jednoduše zatáhnete, jen když na terase skutečně sedíte. Zbytek roku nebo dnů, kdy je pod mrakem, ji máte smotanou a v domě máte plno přirozeného světla.
- Cenová dostupnost: Pořizovací náklady na markýzu jsou nižší než u hliníkových pergol. Pokud hledáte elegantní, funkční a finančně dostupnější způsob, jak si vytvořit stín na kafíčko, markýza vyhraje na celé čáře.
- Čistý a vzdušný vzhled: Pokud nechcete na terase stavět další stabilní konstrukci s nohami a sloupky, markýza se kotví přímo do fasády. Po stažení je nenápadná a nenarušuje ráz domu.
Kdy se markýza na terasu nejvíce vyplatí?
- Pro jižní a západní orientaci: Pokud vám na terasu praží slunce hlavně během odpoledních hodin, markýza vytvoří okamžitý a příjemný stín.
- Pro menší prostory a byty: Skvěle se hodí nejen k rodinným domům, ale i pro prostorné lodžie a terasy bytových domů, kde by pevná pergola působila příliš těžkopádně.
- Když kombinujete stínění: Majitelé moderních novostaveb často volí chytrou kombinaci – na okna instalují venkovní žaluzie Brno, které perfektně regulují klima uvnitř domu, a na terasu pak pořídí flexibilní markýzu pro pohodové venkovní posezení.
Hledáte ideální řešení, které vám zpříjemní letní dny na zahradě či terase? Pokud preferujete vzdušnost, možnost schovat stínění v době, kdy ho nepotřebujete, a příznivější rozpočet, markýza vás rozhodně nezklame.
Zdroje:
Technické listy stínicí techniky Climax.cz
Produktové specifikace a realizace na Centrumstineni.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%BDza