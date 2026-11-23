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Soutěž s White Orchid o 3x dámské hnědé ponožky „Ticho, taky odpověď“
Spolu s White Orchid jsme uspořádali soutěž o vtipné ponožky. Dostat jako dárek ponožky totiž vůbec nemusí být nuda. S autorskými ponožkami nuda rozhodně nehrozí. Vyhrajte jeden ze tří balíčků dámských ponožek „Ticho, taky odpověď“.
A pokud máte rádi originální módní doplňky, tak sledujte českou značku WHITE ORCHID na Facebooku či Instagramu whiteorchishopczsk a objevte jejich autorské kolekce a módní inspirace.
S humorem na každém kroku aneb když nemáte slov, řeknou to za vás ponožky od White Orchid!
Letošní podzimní novinkou White Orchid je autorská kolekce ponožek. Příjemné barvy na lemu s vtipnými hláškami. Čtyři v dámské variantě, čtyři v pánské. Zábavné výroky s typickými hláškami žen či mužů. Nálady, výmluvy i postoje. S humorem začíná každý den líp. Vtipné ponožky mohou být i překvapením v měkkém balíčku pod stromečkem.
Osm hlášek, osm nálad. Která bude ta vaše?
Všechny ponožky mají široký zdravotní lem a vysoký podíl bavlny. Díky vysokému podílu bavlny jsou příjemné na dotek, prodyšné a pohodlné pro každodenní nošení. Polyester pomáhá ponožkám lépe držet tvar a zvyšuje jejich odolnost, zatímco spandex zajišťuje pružnost a perfektní přizpůsobení noze bez sklouzávání. Dámské varianty jsou určené pro velikosti 35–40, cena 140 Kč, pánské pro 43–46, cena 150 Kč. V nabídce jsou také dárkové sady po dvou párech v dárkových krabičkách.
Soutěž končí 7. prosince 2026.
Ceny do soutěže věnovala česká značka White Orchid.
Soutěžní formulář.
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