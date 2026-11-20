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Infrasauna pro dva: Soukromá oáza zdraví i do městského bytu
Společně strávený čas v komorním prostředí bez telefonů a městského shonu bývá vzácností. Zatímco navštěvování veřejných wellness center vyžaduje čas na dojíždění i ztrátu soukromí, infrasauna pro dva dokáže proměnit i menší městský byt v osobní sídlo odpočinku. Tento typ saunování kombinuje šetrnou tepelnou terapii s vysokou energetickou úsporností a nenáročnou instalací.
Jak funguje infrasauna a v čem spočívá její kouzlo?
Na rozdíl od tradičních saun neohřívá infrasauna v první řadě okolní vzduch, ale infračervené záření sálá přímo do lidské tkáně, kterou prohřívá až do hloubky 3 až 5 cm. V kabině se udržuje příjemná teplota v rozmezí 30 až 60 °C, díky čemuž se v ní dobře dýchá a je bezpečná i pro kardiaky, astmatiky či seniory. Jelikož se kabina nemusí zdlouhavě předehřívat a funguje ze standardní elektrické zásuvky na 230 V, vyjde jeden saunovací cyklus pro dvě osoby na pouhých 5 až 10,5 Kč.
Ideální rozměry: Proč je dvoumístná kabina nejlepší volbou?
Rozměrově představují dvoumístné infrakabiny nejvyhledávanější kategorii na trhu. Jejich vnější půdorys se standardně pohybuje od 120 × 95 cm do 130 × 100 cm s výškou okolo 190 cm.
Tato velikost zabere plochu srovnatelnou se sprchovým koutem, a přesto poskytne dostatečné pohodlí dvěma dospělým osobám při společném saunování. Pokud v kabině sedíte sami, získáte navíc možnost pohodlně si natáhnout nohy na lavici.
Výběr materiálu: Od hemlocku po exotický cedr
Konstrukce kvalitní infrasauny staví na pevných a nesmolnatých dřevinách s dobrou tepelnou izolací:
Hemlock (Jedlovec kanadský): Nejpopulárnější materiál s nejvýhodnějším poměrem ceny a kvality. Je bez suků a smolníků, nekroutí se a nevydává žádnou vůni, což vyhovuje i osobám s alergiemi.
Kanadský červený cedr: Luxusní tmavší dřevo s vysokou odolností vůči vlhkosti. Obsahuje přírodní esenciální oleje, které při zahřátí příjemně provoní celý prostor.
Abachi (Africká vrba): Dřevo s mimořádně nízkou tepelnou vodivostí, které se používá na lavice a opěrky, protože při kontakt s pokožkou nepálí.
Kalené sklo: Čelní stěny a dveře bývají tvořeny čirým či kouřovým bezpečnostním sklem, které prostor opticky zvětšuje a prosvětluje.
Srdce infrasauny: Záleží na zářičích
Účinnost saunování je přímo závislá na typu instalovaných infrazářičů:
Karbonové zářiče: Mají nižší povrchovou teplotu (70–170 °C), hřejí velmi rovnoměrně a vyznačují se dlouhou životností. Produkují však převážně vlnění IR-C, které ohřívá zejména vnější vrstvu kůže.
Fullspektrální zářiče (např. Vitae): Dosahují plného výkonu ihned po zapnutí a vyzařují kompletní spektrum IR-A, IR-B i IR-C. Krátké vlny IR-A pronikají hluboko do podkožní tkáně (až do 4–5 cm), což stimuluje krevní oběh a zajišťuje maximální úlevu pro svaly a klouby.
Umístění a cenové relace
Infrasauna pro dva neprodukuje do okolí žádnou páru ani vlhkost, takže nevyžaduje odvětrávání do zdi. Lze ji umístit do koupelny, ložnice i obývacího pokoje na jakoukoliv podlahu včetně koberce či plovoucí podlahy.
Pořizovací ceny základních dvoumístných kabin začínají na 20 000 až 30 000 Kč. Střední třída vybavená podlahovým topením, ionizátorem vzduchu, LED osvětlením a audiosystémem se pohybuje v rozmezí 30 000 až 50 000 Kč, zatímco špičkové cedrové modely s fullspektrálními zářiči přesahují 50 000 Kč.
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