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Malá zahrada, velké možnosti. Jak ji proměnit v soukromou relaxační zónu?
Ani menší zahrada nemusí sloužit pouze k pěstování rostlin nebo posezení u grilu. Při promyšleném uspořádání může nabídnout příjemné místo pro každodenní odpočinek, soukromí i domácí wellness. Důležité je efektivně využít dostupný prostor, vhodně kombinovat přírodní materiály a myslet na praktičnost.
Začněte rozdělením zahrady na funkční zóny
Základem úspěšného návrhu je správné rozvržení prostoru. I na několika desítkách metrů čtverečních lze vytvořit místo pro odpočinek, drobnou zeleň a společné posezení.
Důležité je nepřeplnit zahradu zbytečným vybavením. Místo několika samostatných zákoutí bývá praktičtější jedna hlavní relaxační zóna doplněná zelení.
Při plánování zohledněte orientaci ke světovým stranám, množství slunečního záření a výhledy ze sousedních pozemků. Odpočinkové místo by mělo poskytovat dostatek soukromí a zároveň umožňovat pohodlný pohyb po zahradě.
Soukromí zajistí zeleň i vhodné zastínění
Pocit soukromí patří mezi nejdůležitější předpoklady kvalitního odpočinku. Na menších zahradách jej mohou zajistit živé ploty, popínavé rostliny nebo dřevěné zástěny.
Vhodným řešením jsou také pergoly a lehké přístřešky, které chrání před přímým sluncem. Kombinace přírodních materiálů a zeleně pomáhá vytvořit útulné prostředí, aniž by zahrada působila stísněně.
Při výběru rostlin je vhodné upřednostnit druhy odpovídající místním podmínkám. Nenáročné trvalky, okrasné trávy nebo kompaktní keře dokážou prostor oživit bez náročné údržby.
Domácí wellness se vejde i do menší zahrady
Zajímavým způsobem využití zahrady je vytvoření soukromého wellness. Vedle pohodlných lehátek nebo venkovní sprchy může jeho součástí být také menší zahradní sauna.
Moderní sauny nemusí vyžadovat rozsáhlý pozemek. Individuální návrh umožňuje přizpůsobit jejich rozměry konkrétním prostorovým možnostem a sladit vzhled s okolní zahradou.
Právě zde se uplatňuje odborná výroba saun, na kterou se specializuje například česká společnost SaunaSystem. Ta zajišťuje návrh, vlastní výrobu i realizaci saun na míru, včetně venkovních variant. Díky individuálnímu přístupu lze zohlednit nejen požadovaný vzhled, ale také technické podmínky a způsob využívání.
Před instalací je však nutné vyřešit vhodný podklad, elektrické připojení, bezpečné odstupy a případné stavební požadavky.
Správné osvětlení prodlouží využití zahrady
Atmosféru relaxačního prostoru výrazně ovlivňuje osvětlení. Příliš intenzivní světlo může působit rušivě, zatímco decentní osvětlení vytváří příjemné prostředí pro večerní posezení.
Praktické jsou například nízkonapěťové LED systémy, nástěnná svítidla nebo světla integrovaná do pergoly. Důležitá je také bezpečnost pohybu, proto by měly být dostatečně osvětlené především schody a přístupové cesty.
Myslete na pohodlí během celého roku
Při zařizování zahrady se vyplatí přemýšlet nejen o letních měsících. Zastřešené posezení, odolný nábytek a vhodně zvolené materiály mohou prodloužit období jejího využívání.
Výhodou celoroční relaxační zóny může být také venkovní sauna, kterou lze při správném technickém provedení používat i během zimy.
Inspiraci lze hledat také u známých osobností, které si domácí wellness oblíbily. Příkladem je venkovní sauna Simony Krainové, kterou pro modelku na míru realizovala společnost SaunaSystem. Její provedení ukazuje, jak lze moderní saunu přirozeně začlenit do zahradního prostředí.
Dobře navržená zahrada nemusí být velká, aby poskytovala skutečný komfort. Rozhodující je především promyšlené uspořádání, dostatek soukromí a vybavení odpovídající potřebám domácnosti.