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Nezvaný host: Jack Reacher pátrá po vrahovi, Lee Child po věrohodném rozuzlení
Bývalému vojenskému policistovi hrozí obvinění z ublížení na zdraví. Může se zachránit jedině jako konzultant FBI při vyšetřování vražd bývalých vojenských důstojnic. Audioknižní zpracování čtvrtého titulu s Jackem Reacherem.
Knihy britského autora Lee Childa s jeho hlavním hrdinou Jackem Reacherem plní pulty knihkupectví po celém světě už řadu let. Tyto romány jsou stále v kurzu, v současnosti zejména díky divácky úspěšným televizním adaptacím Childových románů (čtvrtá řada seriálu Jack Reacher byla na Prime Video uvolněna nedávno). U nás se činí vydavatelství OneHotBook a postupně vydává audioknižní verze příběhů s Reacherem. V roce 2025 vydalo čtvrtý díl Nezvaný host.
Zastihujeme v něm Reachera v New Yorku, kde ochrání majitele malé italské restaurace před vymahači výpalného. Zatímco jim dává v postranní uličce „nakládačku“, nevšimne si, že ho přitom sledují muž a žena, kteří už předtím seděli v restauraci nedaleko od něj. Krátce nato je Reacher před svým domem zatčen a odvezen na newyorskou pobočku FBI. Mezi zatýkajícími je i ona smíšená dvojice, která Reachera sledovala už týden.
FBI se o Reachera zajímá kvůli jeho minulosti vojenského policisty. Dvě ženy, které kdysi v armádě obvinily kolegy ze sexuálního zneužívání a kterým Reacher pomohl, někdo zavraždil. Podle profilu pachatele sestaveným FBI je mohl zabít někdo velmi podobný Reacherovi. Agenti formálně Reachera obviní z ublížení na zdraví dvou vymahačů, přičemž vyšetřování vražd bývalých armádních důstojnic pokračuje. Reacher dostane nabídku – zúčastní se pátrání po vrahovi jako konzultant a obvinění bude staženo. Bývalý voják i přes svou nechuť pomáhat FBI nakonec souhlasí. Jednak kvůli obětem, které znal, a jednak proto, že je pravděpodobné, že jsou v ohrožení i další důstojnice, jež zná též. FBI tápe a Reacher se svými bohatými zkušenosti má zřejmě největší šanci zastavit vychytralého pachatele, jehož navíc podle všeho ženy bez obav pustily do domu. To znamená, že ho znaly a důvěřovaly mu. Na varování se tedy Reacher a FBI spoléhat nemohou.
V tomto románu se znovu setkáváme s Jodie Garberovou, která se objevila už v předchozím titulu Varovný signál. Reacher teď dokonce bydlí ve vlastním domě, který mu odkázal jeho mentor a otec Judy (opět viz předchozí román). Podobně jako i v jiných případech nepracuje zcela sám, nyní má za zády několik agentů FBI a zejména jednu mladou agentku, která Reachera dostane osobně na starosti. Je nabíledni, že to mezi nimi bude jiskřit. Na rozdíl od jiných příběhů mi tahle lehce erotická zápletka nevadila
Ač to tak z předchozích odstavců nevyplývá, po úvodu s vymahači dlouho není jasné, o co půjde. Oťukávání Reachera agenty je poněkud zdlouhavé (zejména právě při poslechu audioknihy). Přitom je už od začátku nabíledni, že na něj FBI nasadí páku typu „my stáhneme obvinění, ale vy nám pomůžete“. Řada kapitol je pak věnována „pohledu do pachatelovy hlavy“, kdy posloucháme jeho monology o vlastní vychytralosti a pečlivém plánování. Zezačátku je to možná zajímavé ozvláštnění, ale později už ten chvástavý monolog trochu nudí a je až únavný.
Audioknihu tradičně načetl Vasil Fridrich. Jeho příjemný a pro tuto sérii dobře vybraný hlas je už osvědčený mnoha jinými tituly. Co se týče hudebních předělů, jsou většinou strohé a krátké. Pasáže pachatelovy samomluvy jsou až na výjimky odděleny samostatnou hudební vsuvkou a hlas interpreta je v těchto pasážích odlišen jemnou ozvěnou. Důvod zmíněných výjimek se ale ukáže až s odhalením vraha na konci příběhu. Zarážející ovšem je, že se někdy přeneseme na jinou scénu a místo bez jediné pauzy nebo hudební vložky, takže pár vteřin trvá, než si uvědomíme, že už jsme v jiné scéně.
Autor přišel se zdánlivě celkem zajímavým nápadem pachatele, který své oběti svým způsobem rafinovaně ovládá a dopředu si „připravuje“ své místo činu, dokud ovšem… Dokud nepřišel závěr a s ním vysvětlení, jež pro mě bylo jedním velkým zklamáním. Asi mělo být šokující. Já jsem si už někde od poloviny knihy říkal, co asi stojí za tím, že oběti pustí pachatele bez problémů do domu, a to se mi i potvrdilo, jen jsem nečekal, že pachatelem bude zrovna tahle postava. To by ještě bylo v pořádku, problém je ale pachatelův modus operandi, který mi přijde nereálný a hodně přitažený za vlasy. Víc pochopitelně nemohu prozradit. Alespoň tedy napíšu, že je škoda, že příběh, v němž si po celou dobu lámete hlavu, jak to pachatel vlastně všechno dokázal, nakonec shodí laciné, až pouťové řešení.
Počítám se mezi fanoušky Jacka Reachera, i když pozoruji, že romány mají různou kvalitu. Někdy se prostě příběh nepovede, nemá šťávu nebo dostatečnou dynamiku. Tady však autor navnadil čtenáře zajímavou zápletkou a rádoby zajímavou postavou pachatele, ale jak se nakonec dozvíme, celé to bylo postavené na vodě. Čímž se veškerá zajímavost vynuluje. Obávám se, že pachuť z konce tentokrát nezachrání ani zpracování audioknihy, zvlášť se zbytečnými absencemi předělů nebo pauz.
Knižní předloha:
Originální název: Running Blind (2000)
Vydání v České republice: BB art (2001)
Přeložil: Iva Harrisová
326 stran
Audiokniha:
Vydáno: OneHotBook (2025)
Čte: Vasil Fridrich
Celková délka: 14 hodin 8 minut