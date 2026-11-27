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Soutěž o 3 výtisky romantického příběhu Julie Caplinové Vánoce v srdci Londýna
Rádi byste načerpali atmosféru svátečně vyzdobeného Londýna a luxusního hotelu Ritz? Právě tam vás zavede královna romantických příběhů Julie Caplinová. Nakladatelství Cosmopolis přichází s její novinkou Vánoce v srdci Londýna a vy můžete v nové soutěži vyhrát jeden ze tří výtisků.
Chcete si v předvánočním shonu dopřát romantiku a odpočinek, nebo třeba obdarovat někoho vlídnou knihou? Druhý díl série Vánoční útěky přináší vše, co mají čtenářky Julie Caplinové rády – kouzelnou atmosféru, sympatické hrdiny, romantiku i pořádnou dávku jiskření. Belle Woodsová a Finn McAllister by se za normálních okolností nejspíš jeden druhému obloukem vyhnuli. Jenže Vánoce dokážou překvapit i ty, kteří na lásku nevěří. Titul byl vydán i v limitovaném vydání s ořezem.
„Julie Caplinová v nejlepší formě – vřelá, vtipná a úžasně romantická, sváteční lahůdka, kterou si nesmíte nechat ujít!“ Sandy Barkerová
„Tohle je dokonalá vánoční četba, která srší šarmem, sněhem a žhavou romantikou!“ Samantha Tongeová
Soutěž končí 11. prosince 2026.
Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada. V soutěži jsou výtisky bez ořezu.
ANOTACE
Belle Woodsová rozhodně není typem ženy, která by se zamilovala na potkání. A Finn McAllister není typem muže, který by se vůbec dokázal zamilovat. Jenže když je Londýn zahalenýdo hřejivé záře tisíců světýlek, na zasněžených ulicích se třpytí vločky a promrzlé ruce velké horká čokoláda, získává město zvláštní moc proměnit nemožné ve skutečnost. A vy přejete jen jediné – aby tyhle kouzelné Vánoce nikdy neskončily.
Nakladatel: Cosmopolis, originál: Christmas at The Ritz, 2026, překlad: Jana Drápalíková, 368 str, 449 Kč (549 Kč s ořízkou)
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