Soutěž o dárkovou sadu Hravé moře od White Orchid

Spolu s White Orchid jsme uspořádali soutěž o unikátní dárkovou sadu Hravé moře. Horko by jednoho letos občas umořilo, ale vy můžete zůstat „cool“ s originálním setem, který se skládá z látkového vějíře a oboustranného hravého autorského šátku. Vyhrajte tento nádherný balíček v hodnotě 1495 Kč.

Svěží modrá a veselé provedení z šátku i vějíře dělají z tohoto dua báječného letního společníka, ať už na cestě do práce, do města, ale i k vodě, ať už u nás či v zahraničí. Vějíř vytáhnete z kabelky a budete se moci ovívat, kdykoliv budete potřebovat.

Zvýhodněná dárková sada v jednotném designu Hravé moře se skládá z látkového vějíře se střapci s černým bambusovým základem a autorského šátku o velikosti 53 x 53 cm.

darkova sada hrave more mb white orchid
Dárková sada Hravé moře MB

VĚJÍŘ
Materiál: satén, černý bambus
Rozměr: 21 cm

PRÉMIOVÝ OBOUSTRANNÝ HEDVÁBNÝ ŠÁTEK Hravé moře, MB
Autorský šátek zachycuje veselé kresby mořské fauny v pestrobarevném provedení na tyrkysovém podkladu s ručně rolovaným fuchsiovým okrajem. Nakreslené želvy a rybky dovádějící mezi chaluhami vás nabijí svou energií a hravostí.
Kromě klasického využití kolem krku se dá použít i jako ozdoba kabelky, ruky či na zakrytí vlasů jako ochrana před sluncem. Je vyroben ze 100% morušového hedvábí v prémiové úpravě – 16 vláken, úprava satin silk, oboustranný tisk a ručně rolované okraje.
DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 53 cm x 53 cm. Šátky jsou vyráběny ručně a tak se rozměr může mírně lišit.
MATERIÁL: 100% morušové hedvábí v prémiové úpravě – 16 vláken, úprava hedvábí satin silk, oboustranný tisk a ručně rolované okraje.
BALENÍ: šátek je zabalen v hedvábném papíře a kraftové krabičce.

Značka MB je česká značka, která se zaměřuje na autorský design a prémiovou kvalitu hedvábí. Hedvábné autorské šátky tiskne na hedvábí, kašmír a další materiály.

Soutěž končí 3. srpna 2026.

Ceny do soutěže věnovala česká značka White Orchid.

Podmínkou účasti v této soutěži je sledování účtu White Orchid na Instagramu a zadání účtu soutěžícího na Instagramu v našem soutěžním formuláři, aby mohlo být sledování zkontrolováno.

Soutěžní formulář.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.

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