Soutěž o 3 výtisky knihy Psychická odolnost pro ženy

Jak si zachovat pevnější půdu pod nohama, když přijdou problémy v práci, ve vztazích nebo v osobním životě? Kniha z Nakladatelství Portál Psychická odolnost pro ženy od terapeutky Hope Kelaher přináší praktická cvičení zaměřená na zvládání náročných situací, větší sebejistotu a podporu vlastní hodnoty. O tři výtisky této knihy si nyní můžete zasoutěžit.

Newyorská psychoterapeutka a autorka Hope Kelaher se věnuje kognitivně behaviorální terapii (KBT), emočně zaměřené terapii (EFT) a KBT zaměřené na trauma. Hope Kelaher má zkušenosti s klinickou a administrativní supervizí v různých institucích duševního zdraví.

Soutěž končí 9. září 2026.

Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství Portál.

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ANOTACE

Psychická odolnost, pocit vlastní hodnoty a sebejistota, to vše můžete rozvíjet pomocí tvůrčích aktivit v této knize. Naučíte se, jak zacházet s problémovými situacemi, jak můžete zvládat různorodé a náročné situace, podpoříte svou sebejistotu a lépe se vypořádáte s všednodenními problémy.
V jakých situacích vám kniha může být oporou? Třeba když se rozcházíte s milovanou osobou, potýkáte se se zdravotními nebo duševními problémy, čelíte výzvám ve své práci, zažila jste psychické nebo fyzické trauma, přišla jste o někoho blízkého, výzvy vám přináší rodičovství nebo jste byla účastna živelní pohromy.

Nakladatelství Portál, originál: The Resilience Workbook for Women, překlad Hana Antonínová, 176 str., 319 Kč.

Soutěžní formulář.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.

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