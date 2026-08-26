(c) Styl života, 2026, kontakt
Soutěž o 3 výtisky knihy Psychická odolnost pro ženy
Jak si zachovat pevnější půdu pod nohama, když přijdou problémy v práci, ve vztazích nebo v osobním životě? Kniha z Nakladatelství Portál Psychická odolnost pro ženy od terapeutky Hope Kelaher přináší praktická cvičení zaměřená na zvládání náročných situací, větší sebejistotu a podporu vlastní hodnoty. O tři výtisky této knihy si nyní můžete zasoutěžit.
Newyorská psychoterapeutka a autorka Hope Kelaher se věnuje kognitivně behaviorální terapii (KBT), emočně zaměřené terapii (EFT) a KBT zaměřené na trauma. Hope Kelaher má zkušenosti s klinickou a administrativní supervizí v různých institucích duševního zdraví.
Soutěž končí 9. září 2026.
Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství Portál.
ANOTACE
Psychická odolnost, pocit vlastní hodnoty a sebejistota, to vše můžete rozvíjet pomocí tvůrčích aktivit v této knize. Naučíte se, jak zacházet s problémovými situacemi, jak můžete zvládat různorodé a náročné situace, podpoříte svou sebejistotu a lépe se vypořádáte s všednodenními problémy.
V jakých situacích vám kniha může být oporou? Třeba když se rozcházíte s milovanou osobou, potýkáte se se zdravotními nebo duševními problémy, čelíte výzvám ve své práci, zažila jste psychické nebo fyzické trauma, přišla jste o někoho blízkého, výzvy vám přináší rodičovství nebo jste byla účastna živelní pohromy.
Nakladatelství Portál, originál: The Resilience Workbook for Women, překlad Hana Antonínová, 176 str., 319 Kč.
Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.
Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.