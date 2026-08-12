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Soutěž o 3 výtisky nového vydání knihy Martina Štefka Mrtvé ženy s podpisem autora
Máte rádi pořádně temné thrillery, brutální zločiny a vyšetřovatele, kteří se nebojí překračovat hranice? Pak si nenechte ujít naši soutěž. Tři z vás totiž mohou vyhrát nové a naprosto vymazlené vydání knihy Mrtvé ženy od Martina Štefka, navíc s podpisem autora.
Hank Giorgio rozhodně není typický detektiv. Emoce ho příliš nezdržují, s lidmi si moc nerozumí a při pátrání po pachatelích je ochotný zajít dál, než bychom od běžného policejního vyšetřovatele čekali. Martin Štefko v knize Mrtvé ženy posílá svého hrdinu do světa brutálních případů, v němž o překvapení a hodně temné okamžiky není nouze.
Kniha nyní vyšla v novém vydání v pevné vazbě s výrazným grafickým zpracováním. A právě o tři výtisky tohoto vydání si můžete zahrát ve spolupráci s nakladatelstvím Golden Dog. Každý z nich bude navíc opatřen podpisem autora Martina Štefka. Pokud vás zajímá, jak se Hank Giorgio zrodil a co stálo za vznikem knihy Mrtvé ženy, přečtěte si také rozhovor s Martinem Štefkem, který jsme nedávno uveřejnili.
„Co mají společného Kapverdské ostrovy a New York? Vraždy žen. Ať už z důvodu samolibého potěšení, špinavého byznysu, pudu sebezáchovy, nebo pomsty. Román českého autora odehrávající se převážně v New Yorku se vyrovná zahraničním thrillerům.“
Richard Spitzer, z recenze na Centru detektivky
Soutěž končí 26. srpna 2026.
Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství Golden Dog.
ANOTACE
NĚKDY NESTAČÍ VRAHA ZASTAVIT. NĚKDY SE JÍM MUSÍTE NA CHVÍLI STÁT. A PAK UŽ ZÁLEŽÍ JEN NA TOM, JESTLI SE DOKÁŽETE VRÁTIT.
Sandra. Melissa. Jayne. Michelle. Newyorský detektiv Hank Giorgio řeší čtyři případy, které spojuje jediné – vrahové si vybírají ženy. Jeho zběsilému tempu a způsobu práce kolegové nestačí. Ale dokáže zabránit dalším obětem? Oproti ostatním má výhodu – necítí emoce. Nepřekážejí mu, nebrzdí ho. Díky tomu vidí souvislosti, které ostatním unikají.
Aby se dostal k pravdě, často musí jít za hranici pravidel. Blíž k těm, které v newyorských ulicích loví.
Zašli byste tak daleko jako on?
MRTVÉ ŽENY JEN TAK NEDOSTANETE Z HLAVY.
Nakladatelství Golden Dog, vázaná s potištěnou ořízkou, ilustrace Jiří ARBE Miňovský, 344 stran, cena na webu vydavatele 399 Kč a také možnost dárkové krabičky v limitovaném provedení 999 Kč.
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