Soutěž o 3 výtisky nového vydání knihy Martina Štefka Mrtvé ženy s podpisem autora

Máte rádi pořádně temné thrillery, brutální zločiny a vyšetřovatele, kteří se nebojí překračovat hranice? Pak si nenechte ujít naši soutěž. Tři z vás totiž mohou vyhrát nové a naprosto vymazlené vydání knihy Mrtvé ženy od Martina Štefka, navíc s podpisem autora.

Hank Giorgio rozhodně není typický detektiv. Emoce ho příliš nezdržují, s lidmi si moc nerozumí a při pátrání po pachatelích je ochotný zajít dál, než bychom od běžného policejního vyšetřovatele čekali. Martin Štefko v knize Mrtvé ženy posílá svého hrdinu do světa brutálních případů, v němž o překvapení a hodně temné okamžiky není nouze.

Kniha nyní vyšla v novém vydání v pevné vazbě s výrazným grafickým zpracováním. A právě o tři výtisky tohoto vydání si můžete zahrát ve spolupráci s nakladatelstvím Golden Dog. Každý z nich bude navíc opatřen podpisem autora Martina Štefka. Pokud vás zajímá, jak se Hank Giorgio zrodil a co stálo za vznikem knihy Mrtvé ženy, přečtěte si také rozhovor s Martinem Štefkem, který jsme nedávno uveřejnili.

„Co mají společného Kapverdské ostrovy a New York? Vraždy žen. Ať už z důvodu samolibého potěšení, špinavého byznysu, pudu sebezáchovy, nebo pomsty. Román českého autora odehrávající se převážně v New Yorku se vyrovná zahraničním thrillerům.“
Richard Spitzer, z recenze na Centru detektivky

 

Soutěž končí 26. srpna 2026.

Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství Golden Dog.

ANOTACE

mrtve zeny martin stefko

NĚKDY NESTAČÍ VRAHA ZASTAVIT. NĚKDY SE JÍM MUSÍTE NA CHVÍLI STÁT. A PAK UŽ ZÁLEŽÍ JEN NA TOM, JESTLI SE DOKÁŽETE VRÁTIT.
Sandra. Melissa. Jayne. Michelle. Newyorský detektiv Hank Giorgio řeší čtyři případy, které spojuje jediné – vrahové si vybírají ženy. Jeho zběsilému tempu a způsobu práce kolegové nestačí. Ale dokáže zabránit dalším obětem? Oproti ostatním má výhodu – necítí emoce. Nepřekážejí mu, nebrzdí ho. Díky tomu vidí souvislosti, které ostatním unikají.
Aby se dostal k pravdě, často musí jít za hranici pravidel. Blíž k těm, které v newyorských ulicích loví.
Zašli byste tak daleko jako on?
MRTVÉ ŽENY JEN TAK NEDOSTANETE Z HLAVY.

Nakladatelství Golden Dog, vázaná s potištěnou ořízkou, ilustrace Jiří ARBE Miňovský, 344 stran, cena na webu vydavatele 399 Kč a také možnost dárkové krabičky v limitovaném provedení 999 Kč.

Soutěžní formulář.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.

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