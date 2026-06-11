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Soutěž o 2 výtisky knihy Michelle M. May Co svému terapeutovi neříkám
Soutěžíme o dva výtisky knihy Co svému terapeutovi neříkám od americké psychoterapeutky a spisovatelky Michelle M. May. Psychologická beletrie sleduje tři postavy a jejich terapeutická sezení, v nichž postupně vychází najevo, jak těžké může být přiznat pravdu nejen druhým, ale hlavně sami sobě. Kniha právě vyšla v nakladatelství Portál a nabízí čtení pro všechny, které zajímá terapie, vnitřní zranitelnost i vztah k vlastní upřímnosti.
„Toto je skvělá kniha terapeutických situací. Je odvážná, upřímná a odhalující a nabízí vhled do lidského emocionálního utrpení a psychodynamických procesů. Doporučuji ji všem, kteří se chtějí naučit pracovat s hněvem, vinou a smutkem souvisejícími se špatným zacházením a s city vůči terapeutovi.“
—Leslie S. Greenberg, emeritní profesorka a výzkumnice, katedra psychologie York University
Soutěž končí 25. června 2026.
Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Portál.
ANOTACE
Tři klienti, intenzivní psychoterapie. Michelle je své terapeutické práci plně odevzdaná. Jako by byla závislá na tom, že všechny lidi kolem sebe dokáže potěšit, ve všem musí být dokonalá. Kvůli chronické bolesti užívá opiáty, bez kterých už nemůže žít. Poté, co projde transformativní odyseou, pomáhá dvěma klientům. Walter má deprese a až moc dobrý vztah k marihuaně, zatímco Emma by moc ráda navázala partnerský vztah, ale bojí se, cítí se zranitelná. Se všemi hrdiny procházíme jednotlivá terapeutická sezení, abychom zjistili, že nejlepším lékem je pravda, poctivost k sobě samým.
Nakladatel: Portál, překladatel: Ivo Mülletr, 256 str., 499 Kč
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