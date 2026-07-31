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Trénink core a posilovací stroje na břicho: Co dnes klienti od fitness center očekávají?
Core trénink je v posledních letech velmi populární. Není divu, nejde totiž jen o to mít namakané břišáky. Posilování středu těla je zásadní pro správný postoj a další pohyb. Klienti dnes od svého gymu nečekají jen běžecký pás a pár činek – chtějí kvalitní posilovací stroj na břicho, funkční zónu a komplexní přístup ke cvičení. Podívejte se s námi, co vaši návštěvníci skutečně hledají.
Core trénink není jen móda
Silový trénink, jehož základním kamenem je právě core trénink, je dnes nejoblíbenější pohybovou aktivitou vůbec – v USA ho pravidelně provozuje 65 % mužů a 52 % žen. Průzkum Smart Health Clubs zároveň ukazuje, že motivace návštěvníků se výrazně mění. Až 37 % nových členů gymu v roce 2025 přiznalo, že se přihlásilo primárně kvůli duševnímu zdraví, nikoliv kvůli viditelným výsledkům na váze nebo v zrcadle.
Podobný posun probíhá i u posilování středu těla. Klienti stále méně řeší „sixpack“ a více přemýšlejí o tom, jak se cítí při každodenních pohybech. A důvod je nasnadě: bolesti zad jsou jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé vyhledávají lékařskou pomoc. Postihují až 80 % dospělých v průběhu života. Silný střed těla může významně přispět k prevenci i rehabilitaci těchto obtíží. Core trénink tak přestává být záležitostí sportovců a stává se tématem pro každého – od kancelářských pracovníků až po seniory.
Co moderní klient očekává od vybavení fitness centra?
Návštěvník posilovny je náročnější než dřív. Nestačí mu jeden posilovací stroj na břicho v rohu místnosti – očekává pestrý výběr, bezpečné a intuitivní stroje a prostor, kde může procvičit celý střed těla. Začátečníci ocení jasné instrukce na strojích, pokročilí klienti zase variabilitu a možnost progrese.
Důležitou roli hraje také stav a kvalita vybavení. Poškozené čalounění, skřípající ložiska nebo stroje mimo provoz působí na klienty výrazně negativně a přímo ovlivňují jejich rozhodnutí, zda se do gymu vrátí. Moderní vybavení fitness centra proto musí splňovat nejen funkční, ale i estetické standardy.
Jaké stroje by neměly chybět?
Zóna pro posílení středu těla by měla pokrývat pohyb ve všech rovinách – flexi, rotaci i antirotaci. Základ tvoří:
- Ab crunch machine – klasický posilovací stroj na břicho, který izoluje přední břišní svaly a díky řízenému pohybu minimalizuje riziko chybného provedení. Ideální pro začátečníky i klienty vracející se po zranění.
- Rotační stroje cílí na šikmé břišní svaly a jsou klíčové pro funkční sílu i prevenci zranění páteře. Přesto bývají v mnoha posilovnách opomíjené.
- Kabelové a kladkové stroje nabízejí největší variabilitu – umožňují posilování středu těla v různých úhlech a výškách, čímž věrně napodobují přirozené pohybové vzory.
- Šikmá a hyperextenzní lavice pak zajišťují komplexní práci na celém core včetně bederní oblasti a zadního řetězce, které bývají při jednostranném tréninku zanedbávány.
Tip pro provozovatele: Kompletní nabídku posilovacích strojů na břicho pro komerční fitness centra najdete zde.
Proč se investice do core zóny vyplatí?
Pro provozovatele fitness center je kvalitní core zóna investicí do návštěvnosti a ziskovosti. Posilovny s komunitně zaměřenými programy a komplexní nabídkou dosahují míry retence členů přesahující 75 %.
Klient, který u vás najde vybavení pro různé typy cviků a úrovně tréninku posilování břicha i dalších partií, nemá důvod odcházet ke konkurenci. Naopak, spokojený člen se stává ambasadorem vašeho centra a přivádí nové návštěvníky. Investice do dobře vybavené core zóny se tak vrátí nejen ve spokojenosti klientů, ale i v číslech.
Checklist pro provozovatele: 5 otázek před doplněním core zóny
✓ Pokrývá naše vybavení pohyb ve všech rovinách (flexe, rotace, antirotace)?
✓ Máme stroje vhodné pro začátečníky s řízeným pohybem a jasným nastavením?
✓ Je core zóna prostorově oddělená a dostatečně velká pro bezpečné cvičení?
✓ Jsou všechny stroje v bezvadném technickém stavu a pravidelně servisované?
✓ Nabízíme klientům návod nebo instruktáž, jak stroje správně používat?
Core trénink patří mezi nejvyhledávanější typy cvičení, ať už kvůli bolestem zad, lepšímu držení těla nebo sportovnímu výkonu. Kvalitní posilovací stroje na břicho a dobře vybavená core zóna jsou proto dnes standardem, který klienti od moderně vybaveného fitness centra očekávají.
Zdroje:
https://www.ptpioneer.com/statistics/gym-membership-statistics
https://smarthealthclubs.com/blog/100-gym-membership-retention-statistics/
https://www.nyp.org/healthmatters/simple-steps-to-strengthen-your-core
https://www.corehandf.com/blogs/shop-hs/2025-global-fitness-trends-strategies-to-thrive-in-a-changing-industry