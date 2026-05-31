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Chůze jako nejdostupnější cesta k lepší kondici: Krok za krokem do pohody
Grada vydala knihu Niny Barough Krok za krokem do pohody. Vykročit naproti zdravějšímu a šťastnějšímu já může být k dobrým startem k lepší kondici.
Dnešní doba je náročná na psychickou odolnost, která se promítá do celkového zdraví. Kromě stravy je i pohyb jednou z cest, jak podpořit své zdraví. Pokud chceme být zdravější, odolnější, pružnější a pohyblivější, je důležité si najít čas na pohyb.
A právě chůze je jednou z možností, jak s pohybem začít. V březnu vydal nakladatelský dům Grada knihu Niny Barough Krok za krokem do pohody. Autorka pojala inspirativní příručku jako souhrn kompletních základů pro to, aby člověk neměl výmluvu, že nemá správné oblečení, neví, proč chodit, co si obout, kde a jak trénovat. V knize nechybí ani podrobné vysvětlení, jak správně chodit, protože i tak jednoduchá činnost, jako je chození, má svá pravidla. Nezbytností správného pohybu je i vhodné protahování před a po chůzi, ale také posilování.
Pro autorku Ninu Barough není chůze jen tak obyčejnou činností. Má k ní mnohem osobnější vztah. V roce 1996 založila organizaci Walk the Walk, která propojila power walking s podporou boje proti rakovině prsu. Sama si brzy poté prošla i léčbou rakoviny prsu, a tak se pro ni chůze stala nejen pohybem, ale i cestou, jak vracet tělu sílu a lidem odvahu začít. Barough velmi dobře ví, že správný pohyb není jen o fungování těla, ale souvisí i s psychikou a stravováním. A to všechno nechybí ani v její knize Krok za krokem. Kdyby ovšem čtenáře napadlo, že vlastně neví, jak chůzi realizovat během dnů, i na to autorka myslela. Součástí příručky totiž jsou tréninkové plány.
Že každý krok se počítá, to je naprosto jasné. Ale udělat z obyčejné procházky regulérní pohybovou aktivitu, která se opírá o správnou techniku, je skvělý a poměrně jednoduchý nápad obzvlášť, když víte, kam se podívat na rady. A z obyčejného chození se dá vybudovat cílený návyk.
Podrobný start pro začátečníky
Silnou stránkou knihy je přístupnost. Nina Barough nedělá z chůze sportovní výkon, který člověka přestane bavit. Pro ni je to něco, s čím může člověk začít hned. Nemusí provádět žádné neuskutečnitelné činnosti. Stačí odhodlání a autorka poradí, jak zvládnout případné problémy, včetně třeba modřinek pod nehty na nohou, s oteklými prsty na rukou, nebo co s puchýři. Neřeší jen ošetření, ale i to, proč k poranění došlo a jak tomu předejít.
Kniha o 192 stránkách je graficky zdařilá a je radost ji číst. Nenajdeme v ní fotografie, ale kresby cviků a spoustu ilustračních kreseb. Nechybí ani obrázky toho, jak správně držet tělo, nebo jaké svaly se při chůzi zapojují. Kniha Walk Yourself Well vyšla v originále v roce 2025 a do češtiny ji přeložila Kateřina Kmentová.
Proč nemusí být pro každého
Kniha Krok za krokem do pohody je určená hlavně těm, kteří s chůzí začínají a chtějí si tuto pohybovou aktivitu zařadit do své rutiny a vypracovat se od procházky až třeba k maratonu. Součástí titulu je i tréninkový manuál s konkrétním popisem činností, které jednotlivé dny dělat. Dozvíte se, že když se dostanete na středně pokročilou úroveň, budete posilovat sílu a vytrvalost. 6. den této části byste pak podle plánu měli ujít 5 km za 45–55 minut a nezapomenout na 15 minut protahování a posilování.
Pro zkušené chodce by tato kniha mohla být spíše připomenutím, čemu všemu se vyplatí věnovat pozornost pro dobrý efekt.
Kniha Krok za krokem do pohody může být na první pohled vnímána jako titul o osobním rozvoji. V tomto případě je „pohoda“ ale navázaná hlavně na pohyb, tělo a pravidelnou chůzi, a tím vytváří výborného komplexního průvodce pro každého, kdo chce začít s pravidelným pohybem.