Preventivní prohlídky u praktického lékaře: jak se liší podle věku a co dokážou odhalit

Preventivní prohlídky u praktika většina lidí odkládá na neurčito. Každý někam pospícháme, a když nás zrovna nic nebolí, nechceme ztrácet čas v ordinaci. Málokdo ale ví, že dospělý člověk by měl celkovou prohlídku absolvovat každé dva roky, a k tomu další preventivní prohlídky podle svého věku. V článku vysvětlíme, kdy se dělají jaká vyšetření, a na co všechno dokážou preventivní prohlídky u praktického lékaře upozornit.

u lekare cdc unsplash
Foto: Unsplash, CDC

Průzkum think tanku Ministr zdraví ukázal, že zatímco k zubaři chodí jednou za rok 7 lidí z 10, preventivní prohlídky u praktického lékaře pokulhávají – 14 % lidí dokonce uvádí, že na žádné preventivní prohlídce nebyli celých deset let. Převládá totiž mylná představa, že když mě nic nebolí, k lékaři nemusím. A to je právě chyba. Prohlídka slouží jako prevence nemoci, protože odhalí zdravotní problémy, které by se fyzicky projevily až mnohem později – a celá léčba by se tak významně zkomplikovala.

Pravidelná vyšetření dokážou mimo jiné včas poukázat na:

  • vysoký krevní tlak,
  • cukrovku,
  • kardiovaskulární onemocnění (nemoci srdce a cév),
  • předstadia rakoviny (například atypická znaménka nebo polypy ve tlustém střevě).

Jde tedy o nemoci, jejichž léčba je výrazně snazší, když se zachytí brzy.

Preventivní prohlídky u praktického lékaře podle věku

Nikdo z nás nemládne, to ale neznamená, že kvalita života s rostoucím věkem musí nutně klesat. Jen je potřeba některé věci hlídat. Pravidelné preventivní prohlídky slouží jako kompas našeho zdraví – lékaři během nich zachytí odchylky od normy, poradí, jak zlepšit životní styl a poskytnou cenná doporučení.

Preventivní prohlídky podle věku se řídí zákonem, konkrétně vyhláškou č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, která zahrnuje:

Základní prohlídky:

  • Praktický lékař – 1× za 2 roky
  • Zubní lékař – 1× ročně (do 18 let 2× ročně)
  • Gynekolog – 1× ročně od 15 let

Screeningové programy podle věku:

  • Od 45 let – mamografie (ženy), screening nádoru tlustého střeva
  • Od 50 let – kolonoskopie 1× za 10 let nebo test na okultní krvácení ve stolici 1× za 2 roky
  • 50–69 let – program včasného záchytu karcinomu prostaty (muži)
  • 55–74 let – screening nádorů plic (kuřáci a bývalí kuřáci)
  • 65–67 let – screening výdutě břišní aorty (muži)
  • Od 65 let – screening osteoporózy (ženy po menopauze, muži)
  • 65–80 let – sledování rizika demence

Praktický lékař v Praze bez čekání

Objednat se na preventivní prohlídku v rozumném termínu bývá problém. Ordinací praktických lékařů ubývá a čekací doby se prodlužují. Řešením jsou soukromé kliniky, kde se dočkáte:

  • objednání na přesný čas, bez čekání,
  • návazné péče špičkových specialistů,
  • přehledné klientské zóny, kde najdete všechny informace na jednom místě.

Dostupnost lékaře patří podle výše zmíněného průzkumu k faktorům, které mají vliv na to, že se lidé preventivních prohlídek účastní častěji. Pacienti, kteří jsou v ordinaci za 15 minut, na prevenci zajdou spíš než ti, kteří k praktikovi jezdí hodinu.

Vliv má také komplexnost úkonů a přístup odborníka: lidé spokojení se svým lékařem, kteří mají během prohlídek k dispozici více vyšetření na jednom místě, jsou v rámci prevence nemocí svědomitější.

Soukromé kliniky bývají příjemně dostupné v centru města s možností parkování. Díky moderním diagnostickým přístrojům mají okamžitě k dispozici výsledky krevních testů i jiných rozborů. Pokud chcete absolvovat rychlé a kvalitní preventivní prohlídky u praktického lékaře, podívejte se sem: https://www.atodamedical.cz/prakticky-lekar-praha.

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