(c) Styl života, 2026, kontakt
Jaké jsou typy hliníkových pergol, a kterou vybrat pro vaši zahradu?
Užívat si ranní kávu na čerstvém vzduchu nebo pořádat rodinné grilování bez ohledu na rozmary počasí, je krásná představa. A přesně to vám umožní hliníkové pergoly. Ať už vás láká inovativní bioklimatická pergola s otočnými lamelami, nebo dáváte přednost klasické konstrukci s pevnou střechou, současné modely vynikají dlouhou životností, nulovou údržbou a elegantním designem. V tomto přehledu prozkoumáme silné stránky i praktické využití všech dostupných variant.
Začněte konstrukcí: Ukotvená ke zdi, nebo volně stojící?
Kde bude vaše nová oáza klidu stát? Podle způsobu ukotvení se tyto stavby dělí na dva typy, z nichž každý plní trochu jinou roli.
První možností je „pergola u domu“. Jedná se o velmi populární řešení, kdy je konstrukce jednou stranou pevně ukotvená do fasády objektu a na druhé straně ji podpírají stojiny. Tímto způsobem elegantně propojíte interiér s exteriérem. Z obývacího pokoje nebo kuchyně vstoupíte rovnou do chráněného venkovního prostoru, což vám usnadňuje nošení jídla nebo uklízení věcí.
Pokud ale hledáte klidný zastřešený kout dál od domu, je ideální volbou samostatně stojící pergola na zahradu. Tento typ nepotřebuje žádnou opěrnou zeď a může stát kdekoli – u bazénu nebo uprostřed trávníku. Z takovéto hliníkové pergoly se stává moderní odpočinkový altánek.
Bioklimatická pergola s naklápěcími lamelami
Nejpokročilejší variantou hliníkových pergol je ta bioklimatická. Její střechu tvoří lamely, které se naklápějí v rozsahu 0 až 140 stupňů – od plného otevření po dokonalé uzavření. Pomocí ovladače tak během chvíle proměníte modré nebe nad hlavou v souvislou střechu odolnou vůči dešti.
Princip je jednoduchý a zároveň důmyslný. Když venku praží slunce, pootočené lamely vrhají stín a zároveň dovnitř proudí čerstvý vzduch, takže je vám v pergole příjemně. Jakmile začne pršet či foukat nepříjemný vítr, lamely se zavřou a promění v pevné stěny a střechu – voda steče integrovaným odvodněním ve sloupech. Řada bioklimatických pergol je plně automatizovaná a zvládne pomocí čidel sama reagovat na okolní počasí.
Pergoly s pevnou střechou: Klasické řešení bez elektroniky
Dáváte přednost tradičnímu řešení bez pohyblivých mechanických částí? Pak pro vás bude tou pravou volbou hliníková pergola s pevnou, neposuvnou střechou. Jako střešní krytina se zde nejčastěji používá robustní polykarbonát nebo bezpečnostní sklo.
Hlavní předností tohoto typu je nonstop ochrana před deštěm a sněhem. Zahradní nábytek, gril i další vybavení tak můžete pohodlně nechávat venku. Pokud zvolíte čiré nebo mléčné sklo, nepřijdete o přirozené denní světlo v přilehlých místnostech domu, což bývá u pergol u domu důležitý požadavek. Nevýhodou může být, že se v horkých letních dnech vzduch pod pevnou střechou poměrně rychle ohřeje. Lze to ale řešit integrovaným stíněním jako jsou posuvné markýzy, které vám poskytnou stín dle potřeby.
Hliníková pergola s pevnou střechou téměř nevyžaduje údržbu. Hliníkový rám nerezaví, nehnije a na rozdíl od dřeva ho nemusíte každých pár let brousit či natírat. Bohatě postačí, když střechu jednou za čas omyjete proudem vody ze zahradní hadice.
Hliníkové pergoly s posuvným zastřešením
Třetí variantou je pergola na terasu s posuvnou nebo rolovací střechou. Místo lamel ji tvoří odolná nepromokavá PVC látka, kterou pomocí ovladače či kliky shrnete a rozvinete.
Když látku zatáhnete, speciální povrchová úprava spolehlivě odrazí ostré UV záření a nepropustí ani kapku vody. Tkanina je navíc napnutá tak, aby odolala i silnějšímu větru. Odhrnete ji pak třeba při grilování, kdy by se kouř hromadil pod střechou, nebo když si chcete užít výhled na hvězdy.
Konstrukce vyjde výrazně levněji než lamelové systémy. Slabinou je ale menší odolnost střechy, kterou je potřeba při kroupách, silných bouřkách či sněhu zatáhnout. Tím pádem zůstane prostor terasy nechráněný.
Která pergola je ta pravá
Toužíte-li po tom nejkomfortnějším řešení a nevadí vám si připlatit, sáhněte po bioklimatické pergole.
Pokud nejste fanoušci ovladačů a pohyblivých částí, poslouží vám nejlépe klasická pergola s pevnou střechou.
A pokud vám jde hlavně o letní posezení s občasným stíněním, vystačíte si s posuvným zastřešení za rozumné peníze.
Ať už nakonec zvítězí jakákoli varianta, hliníková konstrukce vám zajistí stabilní, elegantní a bezúdržbové zázemí, které je skvělé pro odpočinek na čerstvém vzduchu.
Zdroje:
https://plas.cz/sluzby/zahrady-pergoly/hlinikove-pergoly/
https://zpravy.aktualne.cz/komercni-obsah/jak-spravne-vybrat-pergolu-rady-odbornika-ktere-vam-usetri-penize-i-starosti/r~aaa29b8f82a13295132cf69cb12a09a5
https://www.equinoxroof.com/pergola-attached-to-the-house-versus-freestanding-which-one-is-right-for-your-home/
https://pergolassunset.com/en/bioclimatic-vs-other-pergolas/