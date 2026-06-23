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U potoka od Vladimíra Zlého: Nostalgický návrat do devadesátek? Jak pro koho
Vyšetřovatel Ivoš Kylián z volné série detektivek ostravské kriminálky se tu vrací do dob, kdy byl ještě mladý, slibný, talentovaný zelenáč…
U potoka se najde dívčí tělo. Brutální vražda zkazí náladu celé ostravské výjezdovce. Kolotoč vyptávání se, hledání, vyšetřování se roztáčí. Mezitím se jedněm rodičům zhroutí svět. A jeden vypatlaný deviant jde spokojeně spinkat…
Není to tak dávno, co do devadesátek zabrousila i spisovatelka Marie Horová s knihou S jídlem roste chuť. Tam si zavzpomínala na začátky psychologa Martina Steina. Vyšetřování uprostřed panelákové výstavby je podobné, ale Horová se víc zabývala soukromým životem svých hlavních postav.
Zato tady je větší důraz na vyšetřování jako celek. Jedni zpovídají nádražáky, zatímco druzí hledají stopy podél břehu. Všechno jde jako na drátkách – nebo naopak nejde, když třeba chyba v úsudku nebo nedotaženost způsobí, že se informace nedostanou tam, kam mají. Pátrání se tak zadrhává v neprospěch všech. Ale vidíte všechnu tu dřinu a sbírání faktů – někdy až moc podrobných. Odtažitý popis pitvy jsem musela přeskočit.
Vladimír Zlý vytvořil přímo ukázkovou policejní procedurálku zasazenou do časů, kdy posledním výkřikem techniky byl fax a projektor s diapozitivy. Ale ve výsledku je to jedno, jakým způsobem se policie dobere výsledků. Mrtví zůstanou mrtví a po chycení pachatele zůstane jen pachuť, jak zbytečná je každá násilná smrt…
Vydavatel: Argo, 2026, 241 stran