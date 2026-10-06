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Wildflowers – Odvaha od Micalei Smeltzer zaujme krásnou obálkou. Síla titulu se ukrývá hlavně uvnitř
Kniha Odvaha ze série Wildflowers od americké autorky Micalei Smeltzer je krásná nejen zvenku, ale uvnitř je plná hlubokých témat. Kromě cílových čtenářů žánru New Adult baví i podstatně starší čtenářky.
Salem je osmnáctiletá mladá žena, která skončila školu a pracuje u své maminky ve starožitnictví. Nemá úplně jednoduchý život a snaží se zpracovat své trauma, které se jí prolíná i do snů, a kvůli němu trpí nespavostí. Ještě před svítáním chodí běhat, aby ze sebe dostala emoce. Do ulice se přistěhuje 31letý Thayer Holmes. Přesně ten typ, kterému by se měla vyhnout, už proto, že má přítele. Thayer nabídne Salem přivýdělek v podobě hlídání jeho syna.
O třináct let starší, uzavřený, tvrdohlavý muž je zpočátku na Salem nepříjemný, přesto mezi nimi vzniká napětí, kterému nejde uniknout. Zdánlivě nevinné hlídání syna je jen začátkem něčeho mnohem komplikovanějšího. Večery u filmů. Společné večeře. Dlouhé rozhovory.
Poměrně rozjetou romanci přeruší situace, které rozhodně nikdo nechce prožít. Wildflowers: Odvaha je nejen romantickým příběhem. Silně se jím prolínají vážné životní situace, kterými oba partneři procházejí. Kniha je určena čtenářům od 18 let a obsahuje zmínky o sexuálním zneužívání, rakovině a smrti. Tato témata vystupují nad romantický příběh, dokáží čtenáře pořádně zasáhnout a vyvolat v něm velmi silné emoce.
Kniha upoutá nádhernou květinovou obálkou a květinovou ořízkou, která podle všeho u běžných vydání této knihy není obvyklá. Divoké květiny (wildflowers) nebyly vybrány náhodou. Miluje je totiž hlavní hrdinka Salem. Titul díky tomu vzbuzuje pozornost ještě předtím, než se do něj začtete.
V knize se často objevují drobné překlepy, které pozornějšímu oku čtenáře bohužel neuniknou. I tak si ale kniha své čtenáře dokáže získat, hlavně díky krátkým kapitolám, které zrychlují tempo. Zajímavé je také, že text není nahuštěný, jak je tomu u většiny knih, ale má větší řádkování. Díky tomu se text lépe čte. A také díky většímu počtu stránek vynikne krásná ořízka.
Samotná autorka není ve světě knih nováčkem. V Americe vydává hned několik úspěšných titulů ročně. Kniha Odvaha je prvním česky vydaným titulem od americké autorky Micalei Smeltzer. Závěr knihy už slibuje i pokračování. Wildflowers: Znovuzrození vyjde 17. října 2026. A hádejte, co? Bude mít také tak krásnou ořízku…
Vydavatel: Nakladatelství Kazda, 2026, originál: The Confidence of Wildflowers, překlad Martin Richter, 484 stran.