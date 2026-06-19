(c) Styl života, 2026, kontakt
Co se stalo na dovolené od Jo Watson přináší letní příběh plný emocí, s neobvyklou hrdinkou a její praštěnou maminkou
Co by bylo léto bez nějaké pořádné letní romantiky, odehrávající se v úžasném letním resortu? Nejlépe s dvojicí, která se na začátku nesnáší, ale okolnosti je donutí se líp poznat?
Jihoafričanka Jo Watson svým čtenářkám servíruje právě takovou letní romanci z prostředí redakce a pláží Zanzibaru.
Novinářka Margaret je po rozvodu nedůvěřivá vůči chlapům a všechny její úzkosti a neurózy z ní dělají téměř až „pana Monka“. Čili spousta rituálů, spousta dezinfekce, důsledná příprava plná faktů. To její mamka je úplný opak, éterická víla plná chaosu a slunce. Margaret chce vzít mamku na dovolenou v Zanzibaru, bohužel však musí vyhranou dovolenou sdílet se svým pracovním kolegou a sousedem Jaggerem. Ten nastoupil do redakce, určitě jen aby jí vytáčel – je vtipný, oblíbený, nepředvídatelný, pořád jí vyrušuje a provokuje. Ale k jejímu překvapení Jagger nevezme na výlet nějakou svou milenku, ale svého tatínka. K všeobecnému zděšení se do sebe ovdovělí rodiče bláznivě zamilují – a Margaret s Jaggerem se musí s nastalou šílenou situací nějak popasovat…
Hrdinky Jo Watson obvykle spadají do kategorie „Bridget Jones po jihoafricku“ – jsou ztřeštěné a přitahují trapasy jako magnet. Margaret je v tomhle trošku odlišná (i když i na trapasy nakonec dojde) sice má taky problém s figurou a střelené kamarády, ale… spadá spíš do kategorie posmutnělých hrdinek s šrámem na duši. Kombinace rozvodu a smrti milovaného tatínka jí způsobila opravdové trauma, takže chápete, proč se tak zuřivě brání velkým životním změnám – jak u své mamky, tak i u sebe.
Nejnovější knížka Jo Watson je tak úžasně letní – moře, písek a tropické vedro. Obsahuje tentokrát ale i spoustu emocí, takže je pravděpodobné, že si trošku i popláčete, než dospějete k velkému finále. Tady se mi líbilo, že ačkoli je Margaret možná maličko na autistickém spektru, nikdo z toho nedělá vědu, a i ona si najde někoho, komu připadá skvělá a úžasná…
Originál: What happens on vacation, 2022, překlad: Hana Šmídová, vydal: Dobrovský, 2025, 372 stran