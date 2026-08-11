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Úča musí pryč v Divadle Verze pobaví i nastaví zrcadlo rodičům geniálních dětiček
Hvězdně obsazená hořká komedie pobavila diváky v Hvězdném létě pod žižkovskou věží. V jedné ostravské základce se schází zástupci rodičů 5. B, aby s třídní prodiskutovali své rozhořčení. Ale večer nejde tak, jak si naplánovali…
Pátá třída je pro všechny děti kritická, závěrečné vysvědčení jim pomůže při přestupu na víceletá gymnázia. A učitelka Mullerová chce jejich jedinečné miláčky vyloženě potopit! To nemůžou dopustit, a proto mají petici za její odvolání. Vždyť je to vyhořelá megera v přechodu, vlastně by jim měla být vděčná, že jí umožní odejít čestně a po svém, ne?
Když ale paní učitelka dostane slovo, diváci poznají, že s geniálními, ale nedoceněnými chuďátky dětičkami to nebude zas tak horké…
Tahle hra rozhodně nastavuje zrcadlo všem rozhořčeným rodičům, kteří nejsou ve vnímání svých dětí objektivní. Máme tu úzkostné rodiče, příliš benevolentní přístup, neschopnost vidět své ratolesti jinak než v růžových barvách. A skvělé herecké obsazení Divadla Verze tomu jen nahrává.
Igor Chmela se do role rázovitého, nepříliš inteligentního Ostraváka úplně položil. Lindu Rybovou coby útočnou matku-právničku by asi žádná učitelka mít ve třídě nechtěla. Kristýna Frejová jako nerozhodná matka, snažící se zalíbit všem, v ní se leckdo našel. Petra Špalková jako učitelka Mullerová měla nezáviděníhodnou úlohu, ale všechny současné i bývalé učitelky v sále jí naprosto fandily. Největší pozornost strhávala manželská dvojice, ztvárněná Davidem Prachařem a Janou Janěkovou ml. coby Pražáky, kteří jsou v Ostravě tak trochu nedobrovolně a stále se nemůžou sžít – ani jejich předrahý synátor.
Kdo čekal třeskutou srandu, byl asi zmatený – tahle hra je spíš dramedy, míchá komické i dramatické prvky. Ale s výtečně komediální pointou.
Mě nejvíc pobavilo přesvědčení, že jde o českou hru – přece Praha versus Ostrava… Ale hra je původně německá, a řeší společenské rozdíly Západního a Východního Německa, které jsou v podstatě univerzální. „My proti nim“… Stejně jako je univerzální bát se o budoucnost svých dětí a než hledat problémy u sebe, je snazší hodit to na učitelku. Vlastně je svým způsobem uklidňující, že je to všude stejné…
Divadlo Verze, premiéra 23. 9. 2014
Délka představení 1:40 hod, představení je bez přestávky
Věkové doporučení 12+
Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml., Kristýna Frejová, Linda Rybová, Igor Chmela, Petra Špalková
Autor: Lutz Hübner
Režie: Thomas Zielinski
Výtvarný koncept: Linda Rybová
Překlad: Michal Kotrouš