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Instruktor autoškoly vzal návštěvníky Malostranské besedy na zběsilou komediální jízdu
Pavel Greiner zavítal do pořadu 321Jedem!. Nikola Orozovič a jeho soubor Just!Impro se předposlední zářijovou neděli vrátili na prkna Malostranské besedy, aby započali novou sezónu úspěšného improvizačního pořadu 321Jedem! Na tuto jízdu s komiky vyjel Pavel Greiner, majitel autoškoly King a zároveň její instruktor.
Nikola Orozovič tradičně představil divákům koncept své show a následně se k němu připojili jeho kolegové Jana Pokorná a Martin Vasquez. Moderátorská trojice v několika obměnách složení zahrála tři příběhy vyprávěné v otázkách a situované do různých prostředí – ulic Plzně, hluboké džungle, a nakonec na severní pól.
Po tomto rozehřívacím kole mezi sebou hvězdy večera přivítaly samotného Pavla Greinera. Host večera a celý sál se od té chvíle mohl těšit z jeho rozjařené povahy a chuti k vtipné sebeprezentaci. Orozovičův tým jako obvykle projevil mnohokrát kreativitu. Samotné sdělení, že hostovou oblíbenou hračkou v dětství bylo dřevěné polínko, vedlo k uskutečnění zábavného vystoupení s názvem Ztracené polínko, vyprávěného střídavě v žánrech muzikál, hororový western a pubertální dospívání. Rozhovory probíraly rozličná témata, osobní i pracovní. Kromě řízení aut patří ke Greinerovým celoživotním vášním například cestování a vaření. Doba, kdy rybařil a vařil na lodi, sloužila jako inspirace vyprávění Vaření na jachtě, v němž se komici vzájemně dabovali.
Podstatná část diskuse mezi moderátory, hostem večera a občas i diváky se však samozřejmě točila kolem instruktorových zkušeností s žáky autoškoly a s dopravou všeobecně. I když z něj byla cítit neobyčejná trpělivost, dal také najevo určitou frustraci, vyvěrající ze zkušenosti se svými žáky. Konstatoval, že lidé si své zkoušky především komplikují sami. Téma profesního směřování bylo klíčové pro humoristické ztvárnění hypotetické situace z autoškoly Myslivec přišel na rekvalifikační jízdu, v jejímž průběhu měli aktéři na každou repliku omezený počet slov.
Hned dvakrát byli do části představení přizváni diváci. Zúčastnili se tak výstupů Setkání na benzínce a Chlebíčky po zkouškách.
Na dotaz, jaká kariéra by hosta večera nejvíc bavila, kdyby nevykonával svou současnou práci, odpověděl instruktor rozverně, že by se nejradši stal odborníkem na čištění tramvajových výhybek. Právě takovou kariéru mu tedy improvizátoři přisoudili v závěrečném čísle – dabovaném rozhovoru.
Pokud by měl Greiner poslat všem lidem na světě SMS, jejím textem by bylo „Buďte opatrní!“
Pořad 321Jedem! se vrátí 5. října a jeho hostem bude tentokrát herečka a zpěvačka Eva Saija Burešová.
Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt