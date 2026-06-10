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Chilli Ta pomohla připravit komediální hostinu: Populární kuchařka a blogerka byla hostem pořadu 321Jedem!
Improvizované výstupy souboru Just! Impro se skládají z mnoha ingrediencí, namíchaných svými členy. S trochou nadsázky můžeme říct, že Nikola Orozovič a další komici jsou svého druhu kuchtíky, připravujícími chutné hlavní chody i zákusky návštěvníkům Malostranské besedy, kteří přijdou na jejich pořad 321Jedem! Je však třeba hosta, aby tuto zábavu řádně okořenil a v první červnovou neděli tohoto roku se o to postarala bloggerka a profesionální kulinářská mistryně Ta Thuy Dung alias Chili Ta.
Vedoucí souboru představil nejprve své dva kolegy, kteří jej tohoto letního večera doprovázeli – Jirku Axmana a Martina Vasqueze. Tito improvizátoři spolu v rozhovoru po jednom slově dali dohromady dva texty komických dopisů – vzkazu babičky vlkovi a následovně i vlkovu odpověď. Po této předehře již na scénu dorazila slavná česká Vietnamka.
Chili Ta se sice narodila ještě ve Vietnamu, od čtyř let však žije v Příbrami, která je pro ni stále oblíbeným místem. Tato pětatřicetiletá žena je v současnosti populární celebritou, známou nejen z tematické kulinářské soutěže MasterChef Česko, ale také ze 7. řady Superstar, StarDance nebo Survivor Česko & Slovensko. Roku 2022 vydala kuchařku nazvanou Špetka Chili – Nečtěte jen recepty, naučte se vařit! Zanedlouho se vrátí na české televizní obrazovky ve druhé sezóně pořadu “Zpátky do přírody”, kde bude přípravovat jídla z různých ingrediencí vyskytujících se kolem nás. Dle svých slov by nikdy nesnědla nic živého, ale ráda využívá vše zajímavé. V rozhovoru s improvizátory se však rozhovořila o řadě osobních zkušeností a zážitků, jimiž se následně Orozovičův tým inspiroval k tématu svých vystoupení. Vyprávění hostující osobnosti o saténovém šátku a oblíbené hře na schovávanou v dětství tak podnítilo vyprávění příběhu „Schovávaná v Indii“. Chilli Ta „přepínala“ mezi jednotlivými členy souboru, kteří vybranou látku uchopili v žánrech sci-fi, opera a romantika.
Sama kuchařka přiznala, že vaření považuje za skvělé pole k improvizaci, přičemž jakmile jí někdo nadnese několik různých přísad, již dokáže odhadnout, jak by je zkombinovala a ví, jak budou chutnat. Sama sebe považuje za velmi soutěživou, jak je vidět na její účasti ve výše zmíněných televizních pořadech. Kromě vaření se věnuje psaní vlastních skečů, podcastům, ráda by si vyzkoušela také stand up a hlavně chce zábavně komunikovat s potravinami. Dlouhodobě holduje vzpírání a především americkému fotbalu, jenž hraje již od devíti let. V současnosti je členkou týmu Prague harpies na úrovni running becka. Pokud jde o vystupování na veřejnosti, myslí si, že je dnes daleko snazší získat si pozornost, než tomu bylo kdykoliv dříve. Je řazena k českým influencerům, ačkoliv ji samotnou toto označení spíše překvapuje. Tyto podněty z jejího života položily základ vystoupení „Slabý soutěžící“, v němž se improvizátoři vzájemně dabovali. Chilli Ta se také některých improvizovaných scén přímo zúčastnila. Její sportovní aktivity podnítily improvizaci „Dívčí šatna amerického fotbalu“, v němž měli účastníci omezený počet slov. Diskuze o neolíbených školních jídelnách zase vedla ke scéně, v niž populární kuchařka a přizvaný člen z publika manipulovali s těly improvizátorů. Nutno ovšem dodat, že velmi komunikativní bytost, jakou Chillli Ta je, potřebovala v prvním zmíněném skeči přidat povolená slova, aby vyhověla pravidlům hry. Vedoucí úlohy se ujala ve chvíli, kdy si Orozovič a jeho ansámbl zahráli na účastníky virálního videa o cestování a ona se tak změnila v jeho režisérku. Společně se všemi aktéry pořadu si později vyslechla píseň, kterou klavírista Václav Tobrman složil již tradičně na základě slov od diváků.
Na otázku, jakou životní roli by si Chilli Ta vybrala, pokud by jí osud nepřidělil její současnou dráhu, odpověděla, že by byla nejraději odbornicí na lidské tělo. Tato oblast ji totiž velmi fascinuje. Komici jí tedy tuto úlohu určili v posledním výstupu, v němž použili rozhovor s hostující osobností a v tomto duchu jej předabovali.
Její vzkaz celému světu by zněl „Nejlepší lék proti chaosu v životě je znát sám sebe!“
Pořad 321Jedem! se vrátí po prázdninách 20. září, kdy začne jeho nová sezóna.
Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt