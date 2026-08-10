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Umění Františka Skály proniká do českých kinosálů
Cesta z umělcovy mysli přes jeho dílnu až do výstavního prostoru může být dlouhá, ale ve většině případů je fascinující. Na jedné straně ji lze rozdělit na sled technických zásahů, ale zároveň se jedná o svébytnou magii, vyvěrající z košaté osobnosti tvůrce díla. Z obou těchto hledisek se nám v novém dokumentárním snímku představuje významný sochař, malíř, knižní ilustrátor, hudebník a tanečník. Film Veřejný prostor Františka Skály vstoupil do českých kin 30. července.
V režii Petra Slavíka, známého například díky dramatu Tancuj Matyldo, vznikl filmový medailon, jenž nám Skálu prezentuje jako člověka, jehož myšlenkové pochody a výtvory prostupují postupně několika dimenzemi. Ostatně silně přemýšlivý ráz pomáhá atmosféře zachovat jeho přítel, filosof Miroslav Petříček, jenž se již na začátku snímku zamýšlí nad tím, co je to vlastně „veřejný prostor“, ve kterém se uskutečňují mimo jiné i autorovy tvůrčí vize.
Umělce ve filmu zachycujeme v různých dílčích sekvencích, které však dávají dohromady obraz muže, jenž s velkým zápalem zhmotňuje svůj vnitřní svět a seznamuje s ním milovníky umění. František Skála je synem neméně talentovaného výtvarníka, který mu kromě genů odkázal i křestní jméno. Mladší člen umělecké rodiny se pak do české kultury zapsal nesčetnými tvůrčími příspěvky, ať už mluvíme o mistrovském komiksovém díle Velké putování Vlase a Brady, zařízení interiéru pražského paláce Akropolis nebo vystupování v hudebních tělesech jako Malý Taneční Orchestr Universal Praha či Finský Barock.
Slavíkův snímek jej zachycuje z mnoha těchto profesionálních i soukromých perspektiv – jako muže sdělujícího inspiraci svým deníkům, jako návštěvníka vlastních instalací v dětském parku i jako jednoho z hudebníků, bavících hosty pohostinského podniku.
Nejvíce se však film věnuje Skálově drátěné instalaci Vulpes Gott, kterou si mohli zblízka prohlédnout kolemjdoucí v Telči, ve Zlíně, ale i v zahraničí. Právě její cesta ukazuje, že František Skála patří ke kreativním lidem, pro jejichž rozmach neexistují žádné hranice a jejichž duch je natolik silný, že se ničeho nezaleknou.
Veřejný prostor Františka Skály
Premiéra: 23.7. 2026
Vstupuje do kin: 30. 7. 2026
Stopáž: 90 minut
Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt