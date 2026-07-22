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Nájemníci nadpřirozené nátury od E. V. Belknap: Hřejivý fantasy příběh o touze někam patřit
Vítejte ve světě, kde magie je skrytá všem na očích – a v Londýně existují hotýlky pro bytosti, které mají evidentní problémy s ubytováním v běžných domech. Třeba kvůli úplňkům, nebo rakvím, ohnivým koulím, nebo prostě příliš zvědavým sousedům. Corbin je domovník jednoho takového penzionu a i když vystudoval padoušství, tuhle práci by nepřál nikomu. Starat se o takovouhle smečku podivných a nezvladatelných individuí je práce pro vraha… A teď má navíc další starost: vedení mu přikleplo novou nájemnici, o které si není nikdo jistý – může, ale nemusí být obyčejný člověk. Ubytovat ji vedle vlkodlaka a nekromanta – a neprozradit se – to bude malér…
Naštěstí je tohle taková melancholická feel-good fantasy, takže tu nikomu víceméně nehrozí fyzická újma, a bytosti v domě jsou až na pár drobností docela fajn. Koukají na telku, hrají deskovky, hašteří se, naučily se spolu vycházet.
A protože tuhle knížku vydává nakladatelství ConQueer, jsou nájemníci krom nadpřirozenosti taky dost queer – skřítka žije na hromádce s múzou, upír Michael je nemožně rozkošný, u nekromanta Bena jsou pořád nějací kostlivci ve skříni…
Tohle je prostě milý, posmutnělý, ale celkem úsměvný příběh ze světa, kde magičtí padouchové zjistili, že všechny dobré pozice už zabrali lidi – a Corbin tak nemá kde provozovat padoušství. Stejně mu to moc nešlo. Svět, kde se i zlí padouchové bojí své matky. Kde se všichni nájemníci spojí, aby zjistili – každý po svém a děsně nenápadně – co vlastně ta nová nervózní Annliese skrývá…
Příběh o tom, že i ti největší smolaři chtějí někam patřit, a je úplně jedno, co jsou zač – gayové nebo upíři…
V průběhu čtení si tuhle trhlou partičku hodně oblíbíte, tím lepší je pak dramatický závěr. Ten vám připomene, že „nájemníci“ jsou sice rozkošně praštění, ale taky smrtelně nebezpeční, když chtějí. A oni většinou nechtějí. Většinou…
Originál: Tenfold Tennants, 2023, Překlad: Kateřina Niklová, Ilustrace: Lena Gnedková, Vydal: ConQueer, 2026, 332 stran