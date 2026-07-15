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Jak připravit byt na návrat z dovolené: Doma vás pak nepřivítá zápach, chaos ani prázdná lednice
Před dovolenou většinou myslíme hlavně na odjezd. Jestli máme doklady, nabíječku, léky, zavřená okna, vypnutou žehličku a nakonec i zamčené dveře. Jenže byt se vyplatí připravit i na chvíli, kdy se vrátíme. Po dlouhé cestě, s kufry v ruce a hlavou plnou zážitků, vůbec nemáme náladu řešit zatuchlý ručník, plný koš, lepkavou linku nebo lednici, ve které zatím bují „jiné civilizace“. Jak tedy připravit domov, který nás bude při návratu z dovolené příjemně vítat?
Proč připravovat byt i na návrat, ne jen na odjezd?
Odjezd na dovolenou bývá často hektický a snažíme se nezapomenout na nic, co bychom mohli potřebovat. Balíme, kontrolujeme čas, hledáme doklady, zaléváme květiny, odnášíme poslední věci do auta nebo pospícháme na autobus, vlak, nebo potřebujeme být včas na letišti. Přitom nás vůbec nemusí napadnout, že má velký smysl se i podívat na to, co jsme za sebou zanechali a do čeho se vrátíme.
Mokrá utěrka u dřezu, ovoce na lince, kávová sedlina v kávovaru, zbytek jídla v krabičce nebo nevyprázdněný koš nevypadají před odjezdem nijak hrozivě. Jenže kombinace čas a teplo v zavřeném bytě nevěstí nic dobrého. Proto je důležité připravit domov tak, aby návrat z dovolené nebyl začátkem úklidové směny. Co všechno tedy zkontrolovat? Pojďme na to postupně.
Co se v článku dozvíte:
- Lednicová čistka: Co před odjezdem sníst, zamrazit nebo vyhodit.
- Přežití prvního večera: Jaké trvanlivé zásoby mít doma po návratu.
- Skryté pasti: Které koše a zapomenuté drobnosti mohou způsobit zápach.
- Boj s vlhkostí: Proč nenechávat doma mokré ručníky a utěrky.
- Bezpečný domov: Co vypnout, zavřít a odpojit ze zásuvky.
- Checklist na závěr: Rychlá kontrola těsně před zabouchnutím dveří.
Co z lednice raději spotřebovat nebo vyhodit?
Zhruba týden před plánovaným odjezdem se vyplatí důkladně projít lednici, abychom stihli potřebné potraviny ještě sníst, než odjedeme. Dobré plánování jídla je v této době výhodou. Nejrizikovější bývají otevřené mléčné výrobky, šunka, měkké sýry, pomazánky. I u neotevřených výrobků je potřeba se podívat, jak blízko je datum spotřeby. Je potřeba zkontrolovat i zbytky jídel, načaté saláty, nakrájené ovoce a zeleninu.
Že by se potraviny mohly začít kazit dříve, než jsme zvyklí, může způsobit, že strávily delší dobu mimo lednici. V létě se totiž rychleji kazí jídlo hlavně tehdy, když se při nákupu, převozu nebo přípravě dostane na delší dobu do tepla. Jde hlavně o potraviny, které by mohly zplesnivět či zapáchat. Den před odjezdem provedeme konečnou kontrolu. Co jde zamrazit, zamrazíme. Co se dá sníst před odjezdem, sníme, případně si vezmeme s sebou, speciálně pokud bereme chladicí tašku. U čeho si nejsme jisti, že vydrží a mohlo by poškodit ostatní potraviny, pošleme bez milosti do koše. U třídění zohledníme vždy to, na jak dlouhou dobu odjíždíme pryč. Zkontrolujeme i zeleninu a ovoce ve spíži.
Co mít doma na první večer po návratu?
Vracet se domů hladoví a unavení otevřít prázdnou lednici, to není úplně milé. Potřebujeme doma najít potraviny, ze kterých snadno připravíme jednoduché jídlo.
Kromě potravin, ze kterých snadno uděláme rizoto, nebo třeba salát, jako jsou těstoviny, rýže, konzerva tuňáka nebo luštěnin, rajčata v plechu, se hodí mít v mrazáku i zamrazené pečivo. Někdo se zase raději při zpáteční cestě zastaví v supermarketu, aby nakoupil čerstvé pečivo, ovoce a zeleninu, pokud je to možné. Obložená houska je rychlovka, do které se hodí tvrdé sýry, trvanlivé salámy či nakládaná zelenina. Milovníci kávy a čaje by také měli najít své oblíbené nápoje, hodí se i trvanlivé mléko. Jde o to, abychom v prvních chvílích po návratu našli základ pro první jedno až dvě jídla, než se zregenerujeme a vyrazíme na nákup.
Které koše a zbytky můžete přehlédnout?
Právě malé zbytky často způsobí největší zápach, který se na nás vyvalí, když otevřeme dveře po návratu domů. A to stojí za trochu práce.
Vynést kuchyňský koš před tím, než odjedeme, na to asi vzpomeneme. Před delším odjezdem zkontrolujeme i bioodpad, vyhodíme koš v koupelně, pryč musí i obaly od jídla, které jsme nestihli omýt, odstraníme kávovou sedlinu, která možná zbyla z ranní kávy. Nezapomeneme ani uklidit do chladu mísu s ovocem nebo ho vezmeme s sebou, nezapomeneme důkladně vyčistit sítko ve dřezu a propláchneme odtok žhavou vodou a kapkou jaru.
Pokud máme ve váze květiny, zvážíme, zda přežijí, a pokud ne, vyhodíme je.
Drobnosti jako pár slupek v nádobě na bioodpad, nebo nevymytá krabička od masa udělají po několika dnech slušně nevábnou vůni. Po takovém přivítání doma vůbec netoužíme. Pokud doma třídíme bioodpad, rostlinné zbytky odneseme na kompost, do domácího kompostéru nebo do hnědé popelnice podle místních pravidel. Hlavní je tyto zdroje zápachu nenechat stát v bytě přes dovolenou.
Proč nenechávat doma vlhké ručníky, prádlo a utěrky?
Vlhkost je jedna z nejčastějších příčin zatuchlého vzduchu. Mokré ručníky, plavky, utěrka u dřezu, hadřík na lince, nebo třeba vlhká koupelnová předložka mohou během pár dnů zatuchnout a zničit dojem z příjemného příjezdu domů.
Před odjezdem proto projdeme koupelnu, koš na prádlo, zkontrolujeme, jestli pračka může vysychat, a také zkontrolujeme, jestli nikde není zastrčené vlhké oblečení či ručníky. Všechno mokré alespoň volně rozložíme tak, aby to nezůstalo zavřené v hromadě. Státní zdravotní ústav upozorňuje, že omezené větrání a vlhkost v interiéru (typická doba během dovolené, pokud nám někdo nechodí větrat a zalévat) podporují vznik plísní. Proto je potřeba zajistit, aby v uzavřené domácnosti nakonec zůstalo minimum vlhkých věcí.
Koupelnový odpadkový koš vyneseme, i když není plný. Pokud máme v koupelně pračku, zkontrolujeme buben i zásuvku na prací prostředek. Pootevřená dvířka pračky pomůžou tomu, aby uvnitř nezůstala zbytečná vlhkost.
Jak byt nechat bezpečný, ale ne zbytečně přehřátý?
Než odejdeme z bytu, zkontrolujeme, jestli jsou všechna okna zavřená. Přesto můžeme udělat několik drobností, aby byt po návratu nepůsobil jako rozpálená krabice. Na slunné straně zatáhneme žaluzie nebo závěsy.
Co vypnout, zavřít nebo zkontrolovat kvůli bezpečnosti?
Před delší nepřítomností je rozumné vypnout nebo odpojit spotřebiče, které nezbytně nemusejí běžet. Jedná se hlavně o rychlovarnou konvici, počítač, televizi, prodlužovačky nebo malé kuchyňské přístroje. ČEZ Akademie doporučuje nenechávat zbytečně spotřebiče ve stand-by režimu a odpojit ty, které nemusí být zapojené. Dál totiž odebírají elektřinu a při poruše nebo přepětí mohou znamenat zbytečné riziko.
Lednici a mrazák samozřejmě nevypínáme, protože v nich nejspíš budeme mít jídlo. Pokud odjíždíme na delší dobu a chceme lednici vypnout, musí být prázdná, vymytá a pootevřená, jinak uvnitř vznikne zápach.
Hasiči doporučují před odjezdem na dovolenou vypnout přívod vody, případně plynu. V praxi ale záleží na domácnosti: jestli máme vlastní uzávěr, co je na plyn napojené, zda běží kotel, ohřev vody nebo jiné zařízení. Když si nejsme jistí, neimprovizujeme a řídíme se návodem ke spotřebičům, pokyny správce domu nebo odborníka.
Co zkontrolovat těsně před zabouchnutím dveří?
Na poslední chvíli projdeme hlavně to, co by mohlo zapáchat, vytéct, zůstat vlhké nebo zbytečně běžet.
- Koše jsou prázdné.
- Na lince není ovoce, zelenina a různé zbytky.
- V pračce nic nezůstalo.
- V lednici nejsou rizikové zbytky.
- Hadříky a ručníky jsou rozložené.
- V dřezu nejsou zbytky.
- Spotřebiče, které nemusí běžet, jsou vypnuté nebo odpojené.
- Sporák je vypnutý. Voda a plyn jsou podle možností domácnosti zkontrolované.
Zdroje:
Hasičský záchranný sbor ČR: doporučení před odjezdem na dovolenou.
SZPI: potraviny v letním období
ČEZ Akademie