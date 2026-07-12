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Ta, která nebyla od legendární dvojice Boileau a Narcejac: Hned první společný krimi román jim odstartoval kariéru
Spořádaný obchodní cestující Ravinel potkává svou „lady Mackbeth“ a díky ní se dostane do pořádné noční můry. Strhující psychothriller z doby, kdy ještě žádné psychothrillery neexistovaly…
Krásná Lucienne totiž vymyslí plán, jak se zbavit jeho ženy a zinkasovat životní pojistku. Jenomže zmizí mrtvola. Ďábelsky chladnokrevná lékařka je silnější a odolnější. Zatímco Ravinel se pomaličku hroutí…
Příběh vás vtáhne od prvních stránek, kdy oba spiklenci čekají, až jim jejich oběť sama vstoupí na místo činu. Dál pak sledujeme jejich plán a hlavně myšlenkové pochody Fernanda Ravinela, který bojuje s výčitkami svědomí a zvláštním odstupem od vlastního života. Je listopad, všude je mlha a pošmourno, které jen dokresluje temný noirový příběh.
Málem byste ani nevěřili, že kniha pochází z roku 1952 a je první, kterou se autoři proslavili. Ačkoli možná věřili. Válka skončila teprve nedávno a leckdo na ni ještě odkazuje. Všichni jezdí vlakem, posílají si pohlednice, jediné telefony jsou na úřadech nebo v restauraci. Je to ta stará Francie, jakou známe z černobílých filmů, kde jezdí jen samé peugeoty a chlápci popíjejí koňak v zakouřených barech…
Je ale zároveň fascinující sledovat, jak autoři poeticky popisují zhoršující se psychický stav Ravinela, který už neví, co si o tom pekle má myslet. Co je skutečnost a co jen zlý sen. Jedná se vlastně o takovou předzvěst psychothrillerů, jak je známe dnes, s nedůvěryhodným vypravěčem, a autory, kteří se tváří, že tuhle zápletku vymysleli právě oni. Přitom ten námět tady byl už v roce 1952, navíc s naprosto šokujícím závěrem. Současný podezřívavý čtenář by už své podezření měl, ale na tehdejší dobu musela být pointa těžce pobuřující, taková, co vystřelila Boileaua a Narcejace mezi špičku.
Originál: Alle qui n´ etait plus, 1952, překlad: Dana Melanová, vydal: Maraton, 2026, 182 str.