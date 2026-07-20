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Muzikálová novinka na Letní scéně Musea Kampa se jmenuje Klan Baťa
Nový životopisný muzikál je dárkem ke 150. narozeninám Tomáše Bati. Letní scéna tentokrát ožívá, aby divákům osvěžila příběh rodiny Baťů. Připravte se na originální, ale pro stálé diváky povědomý styl vyprávění, který ke Kampě už pár let patří. Na mozaiku příběhů a formujících událostí, na střídání herců i let během mrknutí oka, na různé hudební žánry.
Když hned na úvod svede bitvu cimbálovka s moderním rapem, řada diváků znejistěla. Nebude to až moc šílené? Ale střetávání tradic se současností je pro hru spojovací téma. Mladá generace si potřebuje připomenout, jak tenhle rodinný odkaz vlastně začal. A tak se vracíme k Tomáši Baťovi, který od nuly vybudoval impérium. Marek Lambora v jeho roli v první půlce prakticky nesleze z jeviště. Tady si uvědomíme nejen, že byl „Tomo“ průkopník a trochu taky šílenec, ale že my jsme zpohodlněli a nějak si už neumíme představit minulost, kdy mít dvoje boty byl luxus největší. Ale pro unaveného diváka, který se chce jenom trochu bavit, byl tenhle muzikál místy kapku příliš edukační. Písně o budování odkazu, o tom, odkud koupit stroje…
Ale stále bylo na co se dívat nebo objevovat nápady – třeba jak každý obraz měl jiné barevné ladění. Nebo když už bylo na jevišti té vážnosti příliš, přišli „současní“ Baťové – otec a syn z roku 2000 (Peter Pecha a Šimon Opp) a jejich rozdílné generační střety byly velmi vtipné a ze života, a fungovaly jako odlehčující vsuvka před dalším dějstvím. Daniel Krejčík mohl v roli malého Jana Antonína uplatnit své komediální schopnosti, aby v závěru příjemně překvapil strhující dramatickou etudou. Letní scény mají své kouzlo tím, že jsou venku a nikdy nevíte, co bude. Občas nad hlavami přelétli holuby, od Vltavy šla taneční muzika, která rušila ve vypjatých scénách. Ale herci zaimprovizovali a přidali ji do rozhovoru…
Tak jako vždy u divadla platí, že každý si z něj odnese něco jiného podle vlastních zkušeností. Ti, co měli o Baťovcích už něco načteno, byli zvědaví, jak to zapadne do představení. Diváci pracující v korporátu líp pochopí moderního George Baťu, který už byznysu nechce obětovat všechno, tak jako jeho děda kdysi. Já se díky muzikálu konečně vyznám v tom, který Baťa je který.
Pestrý muzikál se spoustou tanečních, stepařských i pěveckých čísel je tentokrát skvělou příležitostí pro mladé muzikálové herce v hlavních i vedlejších rolích. Diváci na Kampě můžou obdivovat jejich univerzálnost v nové hře, která možná nemá tak univerzální téma jako loňský hit Forman, ale zas umí připomenout, že dnešní pohodlí nebylo zadarmo. Letos už je Klan Baťa vyprodaný, takže pokud vás zajímá historie nejslavnějšího československého podniku, buďte ve střehu na předprodej pro příští rok…
Letní scéna Musea Kampa
Režie: Adéla Laštovková Stodolová
Libreto a texty písní: Daniela Sodomová
Délka představení: 3 hodiny
Hrají: Oskar Hes / Marek Lambora, Tomáš Klus / Daniel Krejčík, Tomas Sean Pšenička / Šimon Opp, Kryštof Krhovják / Peter Pecha, Petra Kosková / Radka Pavlovčinová, Kristýna Daňhelová / Markéta Schimmerová Procházková, Vojtěch Havelka / Antonín Holub, Michal Černý / Matyáš Adamec, Filip Solčány, Michal Pribylinec / Adam Rameš, Tereza Kopecká / Klára Kočárková, Kateřina Bartuněk Hrstková / Kristýna Stránská
Scéna: David Janošek
Technická konzultace: Jakub Peruth
Kostýmy: Tereza Aulická
Technická část scénografie: Miro Barták, QUIX EVENT, s.r.o.
Hudba: Petr Zeman, Pavla Zeman Bečková
Dramaturgie: Kristina Žantovská
Choreografie: Marek Zelinka, Linda Rančáková
Stepové choreografie: Vojtěch Havelka, Tereza Kopecká